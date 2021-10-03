'Hekimlerin sadece yüzde 1'i kendini güvende hissediyor'

Bakan Soylu: Türkiye'yi bir istikrar adası haline getirdik

Bakan Soylu: Türkiye'yi bir istikrar adası haline getirdik
Yeni dönemde Meclis'i önemli yasalar bekliyor

Yeni dönemde Meclis'i önemli yasalar bekliyor
Prof. Dr. Necati Demir: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum

Prof. Dr. Necati Demir: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum
Rektör, üniversitedeki 'usulsüz atamalar' iddialarını yanıtladı

Rektör, üniversitedeki 'usulsüz atamalar' iddialarını yanıtladı
Biri başkan 2 MHP'linin öldüğü kaza kamerada

Biri başkan 2 MHP'linin öldüğü kaza kamerada

Öğretmen anne koronayı yendi, 20 aylık Betül Ayla kurtarılamadı

Öğretmen anne koronayı yendi, 20 aylık Betül Ayla kurtarılamadı
MSB: İlk 9 ayda 3 bin 243 personel FETÖ'den ihraç edildi

MSB: İlk 9 ayda 3 bin 243 personel FETÖ'den ihraç edildi
Cumhurbaşkanlığında maaş almayan kurul üyeleri de var

Cumhurbaşkanlığında maaş almayan kurul üyeleri de var
Cacık yedikten sonra bakım suyuyla gargara yaptı! Alkollü çıktı

Cacık yedikten sonra bakım suyuyla gargara yaptı! Alkollü çıktı
Erdoğan, bakan ve danışmanları ile basket maçı yaptı

Erdoğan, bakan ve danışmanları ile basket maçı yaptı

Milletvekilleri artık daha az kavga edecek

Milletvekilleri artık daha az kavga edecek
Öğrenciler için izolasyon süreleri kısaltıldı

Öğrenciler için izolasyon süreleri kısaltıldı
Hiçbir üniversite dolmadı

Hiçbir üniversite dolmadı
Kamu ihale kanunu sil baştan

Kamu ihale kanunu sil baştan
'Evde bu fiyatlar hayal olacak'

'Evde bu fiyatlar hayal olacak'

110 bin öğrenciye daha yurt imkanı

110 bin öğrenciye daha yurt imkanı
AK Parti sisteme 'yerel' rötuşu değerlendiriyor

AK Parti sisteme 'yerel' rötuşu değerlendiriyor
Öğrenciler de aileler de online eğitime sıcak bakmıyor

Öğrenciler de aileler de online eğitime sıcak bakmıyor
Sınavsız atamalar ve kişiye özgü ilanlar nasıl çözülecek?

Sınavsız atamalar ve kişiye özgü ilanlar nasıl çözülecek?
Fuat Oktay: Bu fiyatlar artmayı bırakın, tersine dönecektir

Fuat Oktay: Bu fiyatlar artmayı bırakın, tersine dönecektir

Altun, Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı

Altun, Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı
Ambulansla getirildiği hastanede 3 hemşireyi rehin aldı

Ambulansla getirildiği hastanede 3 hemşireyi rehin aldı
Erdoğan: Salgının sebep olduğu tahribatlar gün yüzüne çıkıyor

Erdoğan: Salgının sebep olduğu tahribatlar gün yüzüne çıkıyor
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Haber olunca 1 kuruşluk banka borcundan kurtuldu

Haber olunca 1 kuruşluk banka borcundan kurtuldu

'KHK ile işten atılanların tamamını 1 haftada iade edeceğiz'

'KHK ile işten atılanların tamamını 1 haftada iade edeceğiz'
Bingöl'de işçilere terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu

Bingöl'de işçilere terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu
Türkiye, uygulanan aşı dozu sayısında Avrupa birincisi oldu

Türkiye, uygulanan aşı dozu sayısında Avrupa birincisi oldu
Robot çağrılara dikkat; kişisel verilerinizi çalıyorlar

Robot çağrılara dikkat; kişisel verilerinizi çalıyorlar
Yargıtay açıkladı...Eşit işe eşit ücret vermeyen patron şimdi yandı

Yargıtay açıkladı...Eşit işe eşit ücret vermeyen patron şimdi yandı
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STKAna sayfaHaberler Meslek Mensupları

'Hekimlerin sadece yüzde 1'i kendini güvende hissediyor'

İzmir Tabip Odası'nın yaptığı anket çalışmasının ön sonuçlarına göre, acil serviste çalışan hekimlerin sadece yüzde 1'i, görev sırasında kendilerini güvende hissediyor. Yüzde 90'ından fazlasının şiddete maruz kaldığını belirten İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, "Bu anket sonuçları, acil serviste çalışan hekimlerin çığlığını yansıtıyor" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 03 Ekim 2021 16:07
Yazdır
'Hekimlerin sadece yüzde 1'i kendini güvende hissediyor'

İzmir Tabip Odası, acil serviste çalışan hekimlere yönelik anket düzenledi. 112'si kadın 330 hekimin katıldığı 44 soruluk ankete, devlet ve özel hastanelerin acil servislerinde çalışan acil tıp uzmanı, acil tıp asistanı, pratisyen hekim, uzman hekim ve asistanlar katıldı. Yüzde 52'si İzmir'den, yüzde 48'i ise diğer şehirlerden olan acil servis hekimlerinin katıldığı anketin ön sonuçları açıklandı.

Hala devam eden anketin ön sonuçlarını değerlendiren İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, acil serviste çalışan hekimlerin sadece yüzde 1'nin görev sırasında kendilerini güvende hissettiklerini söyledi. Çamlı, ankete katılan acil servis hekimlerinin yüzde 92'sinin görev yaptıkları servislerinde ciddi güvenlik sorunu olduğunu, yüzde 90'ından fazlasının ise şiddete maruz kaldıklarını söylediğine dikkat çekti. Anket sonuçlarının acil serviste çalışan hekimlerin çığlığını yansıttığını vurgulayan Çamlı "Katılanların yüzde 90'ını, şu an servislerinde uygulanan performans sisteminin adil olmadığı görüşünde ve yüzde 55'i mesleklerini ya da branşlarını değiştirmeyi düşünüyor" dedi.

'GELENLERİN YARISINDAN FAZLASI ACİL OLMAYAN VAKA'

Çamlı, acil serviste özellikle pandemi döneminde iş yoğunluğunun çok fazla arttığını belirterek "Hekimlerimizin yüzde 55'i günde 100'den, yüzde 30'u ise 200'den fazla hastaya bakıyor. Bu da acil servis yükünün ne kadar arttığını gösteriyor. Hekimlerimizin yüzde 80'i baktıkları hastaların yarısından çoğunun gerçekte acil servis hatası olmadıklarını ifade ediyor. Dolayısıyla aciliyet içermediği halde acile başvuran hasta oranının gerçekten çok yüksek olması, bu gereksiz iş yükünün ortaya çıkmasına neden oluyor. Acil servis hekimleri, ayrıca Covid-19 poliklinikleri ve yoğun bakımlarında da çalıştılar. Ankete katılan hekimlerimizin yüzde 74'ü, bu servislerde çalıştıklarını, bunlardan yüzde 34'ü de koronavirüs geçirdiklerini söyledi" dedi. Çamlı, şöyle devam etti: "Ankette katılan hekimlerimizin yüzde 94'ü ne yazık ki tükenmişlik yaşadığını, yüzde 30'u da son bir yıl içerisinde depresyon tanısı aldıklarını belirtti."

'ÇALIŞMA KOŞULLARI DEPRESYONA İTTİ'

Çamlı, şunları söyledi:

"Gerçekten zor koşullarda, özveriyle hizmet vermeye çalışan acil servis hekimlerinin gerek olumsuz çalışma koşulları gerekse zaman içinde giderek düşen özlük hakları ve emeklerinin karşılığını alamamak, onları büyük ölçüde istifayı daha çok düşünen, depresyon yaşayan, tükenmişlik yaşayan hekimler haline getirdi."

#Lütfi Çamlı# acil servis

Bu Habere Tepkiniz

14 günlük karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı?

14 günlük karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı?

PCR testi pozitif çıkan ve 14 günlük karantinaya alınan memurların maaşları nasıl ödenir?
Mecburi hizmet ve yurt içi aylığına dair önemli karar!

Mecburi hizmet ve yurt içi aylığına dair önemli karar!

Yargıtay, yurt dışı görevlendirmesinden kaynaklı mecburi hizmet yükümlülüğünün yerine getirilmediği durumunda yurtiçi aylıklarının geri alınamayacağına hükmetti!
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
'Çalışma Hayatım' hizmeti e-Devlet'te... Emeklilik yaşınızı öğrenebilirsiniz

'Çalışma Hayatım' hizmeti e-Devlet'te... Emeklilik yaşınızı öğrenebilirsiniz

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç:- e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan 'Çalışma Hayatım' hizmetiyle vatandaşlarımıza iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemler bütünleşik bir yapıda sunuluyor
Norm kadro yönetmeliğindeki değişiklik atölye ve laboratuvar öğretmenleri normunda değişikliğe neden olacak

Norm kadro yönetmeliğindeki değişiklik atölye ve laboratuvar öğretmenleri normunda değişikliğe neden olacak

Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında alan/dal derslerindeki öğrenci grup sayılarına bağlı olarak öğretmenlerin norm kadroya esas ders yükünde bir nebze artış sağlayacak, atölye ve laboratuvar öğretmenleri normunda olumlu yönde değişikliğe neden olacaktır.
3 ile vali, 2 ile emniyet müdürü atandı

3 ile vali, 2 ile emniyet müdürü atandı

2 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne, Muş İl Emniyet Müdürü Ahmet ARIBAŞ, Muş İl Emniyet Müdürlüğüne Engin KALOĞLU, atandı.
Sosyal denge tazminatına 'performans' kriteri getirilebilir mi?

Sosyal denge tazminatına 'performans' kriteri getirilebilir mi?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile sendika arasında imzalanan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinde personele 'performansa göre ödeme yapılmasına" imkan veren maddenin hukuka aykırı olmadığına karar verildi.
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan iki yeni karar

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan iki yeni karar

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, bugün verdiği kararda, akademisyenin, jüri değerlendirme raporlarını görmesi yönelik talebinin karşılanması gerektiğine karar verdi.
Eşler arasındaki yaş farkı dul maaşını etkiler mi?

Eşler arasındaki yaş farkı dul maaşını etkiler mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memur vefat ettiğinde kendisinden 30 yaş küçük dul eşine aylık bağlanır mı?
Günün önemli haber ve ilanlarını sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz

Günün önemli haber ve ilanlarını sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz

Günün önemli haber ve ilanlarını sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz
Kaymakam, Öğretmen'den özür dileyerek helalleşti

Kaymakam, Öğretmen'den özür dileyerek helalleşti

Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesini 01.10.2021 Cuma günü ziyaret etti ve öğretmenimiz Burak Kılıç'tan özür dileyerek helalleşti.
MİT koruma personeli alacak

MİT koruma personeli alacak

Koruma ve Emniyet Memuru Alımı bay ile bayan adaylar arasından alım yapılacaktır. Başvuruları başlayan ilana kimler nasıl başvuru yapılacağı açıklandı. Emniyet memuru olma şartları neler? Başvuru ekranı ve kılavuzu sunuldu.
Gece uyurken 25 bin lira dolandırıldı

Gece uyurken 25 bin lira dolandırıldı

İstanbul Kadıköy’de, gece uyuduğu esnada dolandırıcılar tarafından uzaktan mobil bankacılık sistemine erişilen vatandaşın 25 bin lirası başka şahsa aktarılarak banka hesabı boşaltıldı. Telefonun ekranında kendisinin kontrolü dışında paraların aktarıldığı saniyeleri izleyen şahıs hayatının şokunu yaşadı.
Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak

Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak

Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak. Son başvuru tarihi 18 Ekim 2021.
İşte covid-19'un etkilemediği grup

İşte covid-19'un etkilemediği grup

Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi sürerken, İskoçya'dan ezber bozan bir haber geldi.