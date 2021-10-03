Vaka sayıları neden düşmüyor?

Vaka sayıları neden düşmüyor?
Uğur Şahin: Mutasyonlar için farklı aşı gerekebilir

Uğur Şahin: Mutasyonlar için farklı aşı gerekebilir
Bayılan öğrenciyi Beşiktaş Kaymakamı kucağında taşıdı

Bayılan öğrenciyi Beşiktaş Kaymakamı kucağında taşıdı
Erdoğan: Bin yeni market açılması için talimat verdim

Erdoğan: Bin yeni market açılması için talimat verdim
Bakan Soylu: Türkiye'yi bir istikrar adası haline getirdik

Bakan Soylu: Türkiye'yi bir istikrar adası haline getirdik

Yeni dönemde Meclis'i önemli yasalar bekliyor

Yeni dönemde Meclis'i önemli yasalar bekliyor
Prof. Dr. Necati Demir: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum

Prof. Dr. Necati Demir: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum
Rektör, üniversitedeki 'usulsüz atamalar' iddialarını yanıtladı

Rektör, üniversitedeki 'usulsüz atamalar' iddialarını yanıtladı
Biri başkan 2 MHP'linin öldüğü kaza kamerada

Biri başkan 2 MHP'linin öldüğü kaza kamerada
Öğretmen anne koronayı yendi, 20 aylık Betül Ayla kurtarılamadı

Öğretmen anne koronayı yendi, 20 aylık Betül Ayla kurtarılamadı

MSB: İlk 9 ayda 3 bin 243 personel FETÖ'den ihraç edildi

MSB: İlk 9 ayda 3 bin 243 personel FETÖ'den ihraç edildi
Cumhurbaşkanlığında maaş almayan kurul üyeleri de var

Cumhurbaşkanlığında maaş almayan kurul üyeleri de var
Cacık yedikten sonra bakım suyuyla gargara yaptı! Alkollü çıktı

Cacık yedikten sonra bakım suyuyla gargara yaptı! Alkollü çıktı
Erdoğan, bakan ve danışmanları ile basket maçı yaptı

Erdoğan, bakan ve danışmanları ile basket maçı yaptı
Milletvekilleri artık daha az kavga edecek

Milletvekilleri artık daha az kavga edecek

Hiçbir üniversite dolmadı

Hiçbir üniversite dolmadı
Kamu ihale kanunu sil baştan

Kamu ihale kanunu sil baştan
'Evde bu fiyatlar hayal olacak'

'Evde bu fiyatlar hayal olacak'
110 bin öğrenciye daha yurt imkanı

110 bin öğrenciye daha yurt imkanı
AK Parti sisteme 'yerel' rötuşu değerlendiriyor

AK Parti sisteme 'yerel' rötuşu değerlendiriyor

Öğrenciler de aileler de online eğitime sıcak bakmıyor

Öğrenciler de aileler de online eğitime sıcak bakmıyor
Sınavsız atamalar ve kişiye özgü ilanlar nasıl çözülecek?

Sınavsız atamalar ve kişiye özgü ilanlar nasıl çözülecek?
Fuat Oktay: Bu fiyatlar artmayı bırakın, tersine dönecektir

Fuat Oktay: Bu fiyatlar artmayı bırakın, tersine dönecektir
Altun, Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı

Altun, Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı
Ambulansla getirildiği hastanede 3 hemşireyi rehin aldı

Ambulansla getirildiği hastanede 3 hemşireyi rehin aldı

Erdoğan: Salgının sebep olduğu tahribatlar gün yüzüne çıkıyor

Erdoğan: Salgının sebep olduğu tahribatlar gün yüzüne çıkıyor
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Haber olunca 1 kuruşluk banka borcundan kurtuldu

Haber olunca 1 kuruşluk banka borcundan kurtuldu
'KHK ile işten atılanların tamamını 1 haftada iade edeceğiz'

'KHK ile işten atılanların tamamını 1 haftada iade edeceğiz'
Bingöl'de işçilere terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu

Bingöl'de işçilere terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Soylu: Türkiye'yi bir istikrar adası haline getirdik

Bakan Soylu: "Biz terörle mücadelemizde başka ülkelere nasıl zarar veririz hesabı yapmadık, gençler ölmesin, anne babalar evlatlarından ayrılmasın, ağlamasın hesabı yaptık. Biz uyuşturucuyla mücadelede şu ülke bu ülke hesabını yapmadık. Gençler bitip tükenmesin hesabı yaptık çünkü bizim inancımız insanı eşrefi mahlukat olarak gören, her insanı bir alem olarak gören bir anlayıştır. İşte onun için 21'inci yüzyılda mahcup olmadık. İşte onun için, etrafımızdaki tüm ateş çemberine rağmen Türkiye'yi bir istikrar adası haline getirdik ve Allah'a şükür birilerinin hesabını yaptığı gibi 21'inci yüzyılda bizi hasta adam yapmaya çalışanlara karşı ayakta duran, etrafındaki coğrafyaya ve dünyaya insanlara umut veren bir ülke haline geldik."

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 03 Ekim 2021 17:16
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, doğal afetlerden dolayı masrafın 6.5 milyar lirayı aştığını belirterek, "Devlet ve millet el ele vererek 1 milyarın üzerine çıkan yardım toplandı" dedi.

Adana'da, iş insanları tarafından bağışlanan 17 milyon TL değerindeki 106 otomobil ile 14 motosikletin Adana Emniyet Müdürlüğüne teslimi için müdürlük bahçesinde tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Süleyman Elban, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti milletvekilleri Abdullah Doğru, Ahmet Zembilci, Tamer Dağlı, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı İsmail Acı, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü, kent protokolü, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Bakan Soylu, bağışları nedeniyle hayırsever iş insanlarına teşekkür etti. Aziz Türk milletinin iyi günde de kötü günde de sorumluluklarını yerine getiren bir millet olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, Elazığ depremi, korona virüs pandemisi, Karadeniz Bölgesi'ndeki sel felaketleri ve Akdeniz Bölgesi'ndeki yangın felaketlerinde bunun önemli örneklerinin yaşandığını kaydetti. Bu zorluklara rağmen Türkiye'nin 212 milyar Doları aşan dış ticaret hacmine ulaştığını anlatan Bakan Soylu, Libya, Karabağ gibi sınırların ötesindeki meselelere karşı da bu süreçte sessiz kalmadıklarını aktardı.

Doğal afetler döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir çağrısıyla 966 milyon TL yardım toplandığını dile getiren Bakan Soylu, "Çünkü Türkiye'nin birçok yerinden insanlar yardım gönderdi, destek oldular. Devletimiz, hükümetimiz, elinden gelen her şeyi yaptı ve sadece evi yanan, evini su basan, iş yerini, sanayi sitesini su basan, sel götürenlere değil, aynı zamanda her birini kucaklayan bir anlayış ortaya koyduk. Kuveyt'in de göndereceği 5 milyon Dolar var, onunla beraber 1 milyarın, 1 katrilyonun üzerine çıkan bir yardım kampanyasıyla inşallah hem devletimiz milletimizin yaralarını hem de vatandaşlarımız milletimizin yaralarını sarma konusunda el birliğiyle bir hareketlilik ortaya koyuyor. Şu ana kadar toplam masraf 6.5 milyarı, yani katrilyonu aştı. Onun için birbirimize her zaman ihtiyaç duyduğumuz, birbirimizi her zaman gözettiğimiz bir anlayışı yaşıyoruz" dedi.

Bakan Soylu, "Türkiye bütün güvenlik problemlerinin ortasında, belki de ilk temas noktasında 2002'den itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir istikrar adası olarak ayakta kalmayı, düzenli göçü yönetmeyi, düzensiz göçle mücadeleyi, terörle mücadeleyi, uyuşturucuyla mücadeleyi, ekonomik kalkınmasını, altyapı ve sanayi hamlelerini başarmıştır. İnsani afetlerin yanı sıra doğal afetler karşısında da vatandaşına mahcup olmayacak her türlü ihtiyacını karşılayacak bir kapasiteyi oluşturmayı başarabilmiştir. Büyüklerimiz, hep bize doğru olmayı öğütlemiştir. Menfaat için doğruluktan şaşmamayı, bu dünyanın bir de ahiret hayatı olduğunu, hesap günü olduğunu, ona göre yaşamak gerektiğini öğretmiştir. İşte Türkiye, tarif etmeye çalıştığım bu başarısını, bu mücadelesini, doğruluktan sapmadığı için. İnancının ve medeniyet ahlakının söylediği yolda yürüdüğü için gerçekleştirmiştir" diye konuştu.

Ortadoğu politikasında petrol hesabı yapmadıklarını, insanlık hesabı yaptıklarını belirten Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Biz terörle mücadelemizde başka ülkelere nasıl zarar veririz hesabı yapmadık, gençler ölmesin, anne babalar evlatlarından ayrılmasın, ağlamasın hesabı yaptık. Biz uyuşturucuyla mücadelede şu ülke bu ülke hesabını yapmadık. Gençler bitip tükenmesin hesabı yaptık çünkü bizim inancımız insanı eşrefi mahlukat olarak gören, her insanı bir alem olarak gören bir anlayıştır. İşte onun için 21'inci yüzyılda mahcup olmadık. İşte onun için, etrafımızdaki tüm ateş çemberine rağmen Türkiye'yi bir istikrar adası haline getirdik ve Allah'a şükür birilerinin hesabını yaptığı gibi 21'inci yüzyılda bizi hasta adam yapmaya çalışanlara karşı ayakta duran, etrafındaki coğrafyaya ve dünyaya insanlara umut veren bir ülke haline geldik. Hep birlikte ve hepinizin sayesinde."

Bakan Soylu, konuşmasının ardından emniyet binasında muhtarlarla bir araya geldi.

#Süleyman Soylu# Adana Emniyet Müdürlüğü

Bu Habere Tepkiniz

Öğrenciler için izolasyon süreleri kısaltıldı

Öğrenciler için izolasyon süreleri kısaltıldı

Sağlık Bakanlığı, okullarda koronavirüs nedeniyle temaslı takibi rehberini güncelledi. Temaslı kabul edilen ilk ve orta ögretim öğrencilerine karantina 4 gün olacak. 5. gün testi negatif çıkan okula dönecek
14 günlük karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı?

14 günlük karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı?

PCR testi pozitif çıkan ve 14 günlük karantinaya alınan memurların maaşları nasıl ödenir?
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Mecburi hizmet ve yurt içi aylığına dair önemli karar!

Mecburi hizmet ve yurt içi aylığına dair önemli karar!

Yargıtay, yurt dışı görevlendirmesinden kaynaklı mecburi hizmet yükümlülüğünün yerine getirilmediği durumunda yurtiçi aylıklarının geri alınamayacağına hükmetti!
'Çalışma Hayatım' hizmeti e-Devlet'te... Emeklilik yaşınızı öğrenebilirsiniz

'Çalışma Hayatım' hizmeti e-Devlet'te... Emeklilik yaşınızı öğrenebilirsiniz

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç:- e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan 'Çalışma Hayatım' hizmetiyle vatandaşlarımıza iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemler bütünleşik bir yapıda sunuluyor
Norm kadro yönetmeliğindeki değişiklik atölye ve laboratuvar öğretmenleri normunda değişikliğe neden olacak

Norm kadro yönetmeliğindeki değişiklik atölye ve laboratuvar öğretmenleri normunda değişikliğe neden olacak

Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında alan/dal derslerindeki öğrenci grup sayılarına bağlı olarak öğretmenlerin norm kadroya esas ders yükünde bir nebze artış sağlayacak, atölye ve laboratuvar öğretmenleri normunda olumlu yönde değişikliğe neden olacaktır.
3 ile vali, 2 ile emniyet müdürü atandı

3 ile vali, 2 ile emniyet müdürü atandı

2 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne, Muş İl Emniyet Müdürü Ahmet ARIBAŞ, Muş İl Emniyet Müdürlüğüne Engin KALOĞLU, atandı.
Sosyal denge tazminatına 'performans' kriteri getirilebilir mi?

Sosyal denge tazminatına 'performans' kriteri getirilebilir mi?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile sendika arasında imzalanan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinde personele 'performansa göre ödeme yapılmasına" imkan veren maddenin hukuka aykırı olmadığına karar verildi.
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan iki yeni karar

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan iki yeni karar

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, bugün verdiği kararda, akademisyenin, jüri değerlendirme raporlarını görmesi yönelik talebinin karşılanması gerektiğine karar verdi.
Eşler arasındaki yaş farkı dul maaşını etkiler mi?

Eşler arasındaki yaş farkı dul maaşını etkiler mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memur vefat ettiğinde kendisinden 30 yaş küçük dul eşine aylık bağlanır mı?
Günün önemli haber ve ilanlarını sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz

Günün önemli haber ve ilanlarını sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz

Günün önemli haber ve ilanlarını sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz
MİT koruma personeli alacak

MİT koruma personeli alacak

Koruma ve Emniyet Memuru Alımı bay ile bayan adaylar arasından alım yapılacaktır. Başvuruları başlayan ilana kimler nasıl başvuru yapılacağı açıklandı. Emniyet memuru olma şartları neler? Başvuru ekranı ve kılavuzu sunuldu.
Kaymakam hiç tereddüt etmeden yardıma koştu

Kaymakam hiç tereddüt etmeden yardıma koştu

Etiler'deki bir okulun düzenlediği programda korkutan anlar yaşandı. Bir öğrencinin bayıldığını gören Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, kucağına aldığı öğrenciyi içeriye taşıdı. Kaymakam'ın bu hareketi takdir topladı.
Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak

Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak

Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak. Son başvuru tarihi 18 Ekim 2021.
İşte covid-19'un etkilemediği grup

İşte covid-19'un etkilemediği grup

Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi sürerken, İskoçya'dan ezber bozan bir haber geldi.