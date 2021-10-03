Uğur Şahin: Mutasyonlar için farklı aşı gerekebilir

ABD'li ilaç devi Pfizer ile birlikte mRNA bazlı corona virüs aşısı geliştiren BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, corona virüsün geleceğine dair Financial Times'a açıklamalarda bulundu.

İlerleyen zamanlarda vücudun bağışıklık sistemine direnebilecek güçte yeni corona virüs varyantlarının çıkabileceğini belirten Şahin, daha güçlü Covid aşılarına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

2021 yılı için farklı bir aşının gerekli olmadığını düşünen Şahin, gelecek yılın ortasına kadar farklı ihtimallerin dikkate alınması gerektiğini bildirdi.

VİRÜS HAYATIMIZDA KALACAK

Virüsün hayatımızda hep kalacağını ve kaldığı sürede daha fazla adapte olacağını söyleyen Şahin, ''Bu devam etmekte olan bir evrim süreci. Her şey daha yeni başladı'' dedi.

İKİ YENİ AŞI PROGRAMI

Aşıya erişimi artırmaya ve aşı olanların destekleyici dozlarla bağışıklıklarının güçlendirilmesine yönelik iki aşı programından bahseden Şahin, gelecek yıl bu programları faaliyete geçireceklerinden de bahsetti.