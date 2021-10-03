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Fenerbahçe, liderlik koltuğunu korudu

Fenerbahçe, milli ara öncesi Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek liderlik koltuğunu korudu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Ekim 2021 18:12
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Fenerbahçe, liderlik koltuğunu korudu

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Mergim Berisha ve 45+5. dakikada Luiz Gustavo attı. Kasımpaşa'nın tek golü 53. dakikada Michal Travnik'ten geldi.

Kasımpaşa'yı konuk ettiği son 11 maçta 9. galibiyetini alan ve hiç yenilmeyen Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte puanını 19'a yükseltti ve milli araya lider olarak gitmeyi garantiledi. Kasımpaşa'nın ise galibiyet hasreti 6 maça çıktı ve 6 puanda kaldı.

Fenerbahçe, milli ara sonrası Trabzonspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

VITOR PEREIRA'DAN 5 OYUNCULUK ROTASYON

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Olympiakos maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Olympiakos maçında ilk 11'de oynattığı Filip Novak, Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia'yı Kasımpaşa karşısında yedek oturttu. Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Kasımpaşa karşısında Serdar Aziz, Muhammed Gümüşkaya, Miguel Crespo, Mergim Berisha ve Serdar Dursun'u ilk 11'e sahaya sürdü.

Kasımpaşa karşısında kalede yine Altay Bayındır'ı görevlendiren Pereira, savunma üçlüsünde Kim Min-jae, Serdar Aziz ve Attila Szalai'ye şans verdi. Orta alanda Luiz Gustavo'nun yanında Miguel Crespo'ya forma veren deneyimli teknik adam, kanatlara ise Muhammed Gümüşkaya ile Ferdi Kadıoğlu'nu oynattı. Pereira, hücum hattında ise Diego Rossi, Mergim Berisha ve Serdar Dursun'dan gol bekledi. Sarı-lacivertlilerde, Berke Özer, Max Meyer, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Filip Novak ve Burak Kapacak ise yedek soyundu.

KASIMPAŞA İLK 11'İNİ BOZMADI

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Cihat Arslan, ligde geçen hafta oynadıkları Konyaspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi. Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe karşısında sahaya Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Ryan Donk, Tarkan Serbest, Eren Elmalı, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf Erdoğan ve Umut Bozok ilk 11'iyle çıktı. Lacivert-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Bruma, Mortadha ve Varga, Fenerbahçe maçında yer alamadı. Öte yandan Kasımpaşa'da sakatlıkları sona eren Dirar ile Jorgensen, kadroda yer aldı.

SERDAR DURSUN VE CRESPO İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı santrfor Serdar Dursun ile orta saha Miguel Crespo, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başladı. Hazırlık maçlarında gösterdiği performansla dikkati çeken Serdar, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'a karşı sonradan oyuna girmişti. Daha sonra sakatlık yaşayan Serdar, uzun süre takımından ayrı kalmıştı. Sakatlığını atlattıktan sonra ligdeki son maçta Atakaş Hatayspor karşısında sonradan oyuna dahil olan Serdar, Kasımpaşa maçında ise sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11 deneyimi yaşadı. Ligde Giresunspor ve Hatayspor müsabakalarında sonradan oyuna dahil olan ve Hatay deplasmanında oynadığı futbolla beğeni toplayan Crespo da sarı-lacivertli formayla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

MESUT ÖZİL YEDEKLER ARASINDA

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Serdar Aziz ile hastalığını geçiren Mesut Özil, kadroda yer aldı. Giresunspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle Atakaş Hatayspor ve Olympiakos maçlarını kaçıran Serdar, Kasımpaşa karşısında ilk 11'de maça başladı. Gribal enfeksiyon sebebiyle Olympiakos maçında forma giyemeyen Mesut ise yedek soyundu.

FENERBAHÇE'DE DÖRT EKSİK

KAPAT [X]

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sakatlıklarını atlatan ancak henüz hazır olmayan Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Marcel Tisserand, Kasımpaşa karşısında kadroya alınmadı.

KADIKÖY'DE %50 KONTENJAN DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar, Kasımpaşa maçına büyük ilgi gösterdi. Satışa çıkan biletlerin yüzde 90'ını alan Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını destekledi. Maç öncesinde tek tek oyuncuları tribünlere çağıran sarı-lacivertliler, özellikle Altay Bayındır ile Mesut Özil'e önemli destekte bulundu.

FENERBAHÇE ÜSTÜN BAŞLADI, GOLÜ BULDU

Fenerbahçe, mücadeleye topa sahip olarak ve oyunu Kasımpaşa yarı alanına yıkarak başladı. Ön alanda agresif pres yapan ve atak bir anlayış belirleyen Kasımpaşa da cesur bir futbol oynadı. Fenerbahçe'nin daha üstün oynadığı ilk 15 dakikanın ardından sarı lacivertli ekip golü buldu.

Diego Rossi'nin pasıyla topla buluşan Mergim Berisha'nın, ceza yayından dönerek yaptığı vuruşta Ryan Donk'tan seken meşin yuvarlak Ertuğrul Taşkıran'ın üzerinden ağlarla buluştu.

GOLDEN SONRA KASIMPAŞA OYUNA ORTAK OLDU

Bu golden sonra Fenerbahçe, daha tedbirli bir oyun oynadı. Kasımpaşa ise beraberlik golü için daha üstün olan taraftı. 1-0'dan sonra topla oynama oranında daha üstün olan Kasımpaşa, final paslarında hata yapınca bu üstünlüğünü pozisyona dönüştüremedi.

Berisha'nın golünden sonra Diego Rossi ile 1 net gol fırsatını değerlendiremedi.

DEVRE BİTERKEN LUIZ GUSTAVO FİLELERİ HAVALANDIRDI

Fenerbahçe, ilk yarının uzatma dakikalarında ikinci golü buldu.

Hızlı gelişen atakta Rossi'nin pasıyla topla buluşan Luiz Gustavo, ceza sahasının hemen dışında hafif sol çaprazdan gelişine yakın köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ertuğrul Taşkıran'ın sağından ağlarla buluşturmayı başardı.

Diego Rossi ise maçtaki ikinci asistini yaptı.

Golün ardından santra yapılmadı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

KASIMPAŞA ATAK BAŞLAYIP FARKI AZALTTI

Kasımpaşa ikinci yarıya Hajradinovic ve Eren'i çıkarıp Dirar ve Sakıb'ı alarak başladı. Fenerbahçe'de ise Miguel Crespo yerine Miha Zajc oyuna dahil oldu.

Konuk ekip Kasımpaşa, ikinci yarıya daha atak başladı ve bu üstünlüğünü de golle sonuçlandırarak farkı azalttı. 53. dakikada hızlı gelişen atakta Umut Bozok'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Michal Travnik'in rakiplerini ekarte ederek sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Altay'ın sağından ağlarla buluştu.

ENNER VALENCIA, BÜYÜK FIRSATI KULLANAMADI

Vitor Pereira, bu gol sonrası oyuna iki müdahale birden yaptı. Muhammed yerine Novak, Serdar Dursun yerine Valencia oyuna dahil oldu.

Bu değişiklikten 4 dakika sonra Enner Valencia, karşı karşıya pozisyonda Ertuğrul Taşkıran'ı geçemedi.

CESUR FUTBOL GOL GETİRMEDİ

Mücadelenin son yarım saatlik bölümünde Fenerbahçe skoru artırma, Kasımpaşa ise eşitlik adına cesur bir futbol oynadı. İki takımın atak oyunu ise savunmaları geçemedi.

Fenerbahçe, milli aradan önce kazanarak liderliğini korudu.

#Fenerbahçe#

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