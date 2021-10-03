Haluk Levent, Acun Ilıcalı'nın bağışının nereye harcandığını açıkladı

Haluk Levent, yangında evlerini kaybeden vatandaşlara bağış yapan Acun Ilıcalı'nın bağışının nelere harcandığını paylaştı.

Levent paylaşımında, "Sevgili Acun Ilıcalı'nın 5 milyonluk bağışının 1.5 milyonluk bölümü Fethiye ve Marmaris'e mobilya olarak gönderilmişti. Bugün de 2.5 milyonluk tutar Kastamonu, Abana ve Ayancık'ta sel felaketinden etkilenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar teslim ediliyor" ifadesini kullandı.