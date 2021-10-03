Haluk Levent, Acun Ilıcalı'nın bağışının nereye harcandığını açıkladı
AHBAP Derneği'nin Başkanı Haluk Levent, Acun Ilıcalı'nın 5 milyon TL'lik bağışının nerede harcandığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Ekim 2021 19:42
Haluk Levent, yangında evlerini kaybeden vatandaşlara bağış yapan Acun Ilıcalı'nın bağışının nelere harcandığını paylaştı.
Levent paylaşımında, "Sevgili Acun Ilıcalı'nın 5 milyonluk bağışının 1.5 milyonluk bölümü Fethiye ve Marmaris'e mobilya olarak gönderilmişti. Bugün de 2.5 milyonluk tutar Kastamonu, Abana ve Ayancık'ta sel felaketinden etkilenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar teslim ediliyor" ifadesini kullandı.
Sevgili @acunilicali nın 5 milyonluk bağışının 1,5 milyonluk bölümü Fethiye ve Marmaris'e mobilya olarak gönderilmişti.Haluk Levent (@haluklevent) October 2, 2021
Bugün de 2,5 milyonluk tutar Kastamonu, Abana ve Ayancık'ta sel felaketinden etkilenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar teslim ediliyor.💚 pic.twitter.com/b6rw39L8ml