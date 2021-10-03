'Z Kuşağı AK Parti'ye oy vermeyecek algısı oluşturuyorlar'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. AK Parti Ordu İl Başkanlığınca, Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Kurtulmuş, il danışma meclisi toplantılarının, hem bir araya gelme vesilesi olduğunu, hem partinin coşkusunu ve gücünü gösterme vesilesi olduğunu, hem de aynı zamanda istişare etme toplantıları olduğunu söyledi.

"Türkiye hem büyümeye devam ediyor, hem de tüm meseleleri çözmek için gayret gösteriyor"

Türkiye'nin, terörle mücadelede DEAŞ, PKK ve FETÖ ile en etkin şekilde mücadele ederken, pandeminin de ağır şartlarına rağmen hafif bir duraksamanın ardından bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,4 büyüyecek kadar güçlü bir ekonomiye sahip olduğuna değinen Kurtulmuş, "Türkiye aynı zamanda bu süre içerisinde kapasite kullanım alanları üzerinden yüzde 50'nin üzerinde artışlar sağlamıştır, ihracatta önemli rekorlar kırmıştır. Bu zor şartlar içerisinde dünyanın yaşadığı bu zor şartlara ilaveten, bölgenin ve Türkiye'nin yaşadığı şartlara rağmen Türkiye hiçbir meseleyi ertelememiş, hiçbir meseleyi ötelememiş, bu meselelerin hepsini çözmek için gayret ve mücadele etmiştir" dedi.

"Z Kuşağı AK Parti'ye oy vermiyor diyerek algı oluşturmaya çalışıyorlar"

Konuşmasının devamında, kamuoyunda genç kuşağın AK Parti'ye oy vermeyeceği yönünde algı oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çeken Kurtulmuş, "Biz insanları, Z kuşağı veya farklı bir kuşak olarak ayırt etmiyoruz. Bizim için sorumluluk sahibi insanlar vardır, sorumluluğu olmayan insanlar vardır. Bizim, geleceğin büyük Türkiye'sini kurmak gibi bir hedefimiz ve gayemiz var. Bu istikamette yürümeye devam edeceğiz. Gençler üzerinde bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki; 'Z kuşağı AK Parti'ye oy vermiyor' diyorlar. Yapılan bütün kamuoyu araştırmaları ortada, kendi yaptıkları araştırmaya baksınlar. 18-20 yaş kuşağında Türkiye'de birinci parti açık ara farkla AK Parti'dir. Eksiğimiz var, bu nedenle gençlerimizin meselelerine daha fazla eğileceğiz" şeklinde konuştu.

Programa, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçe belediye başkanları, ilgililer ve partililer katıldı.