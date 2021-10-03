Otomobil ile çarpışan ambulans devrildi: 3 personel yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Ankara Bulvarı üzerindeki Ömürdede Kavşağı'nda meydana geldi. Fatih B.'nin kullandığı 06 EU 9935 plakalı otomobil ile Mehmet K. idaresindeki 06 CIL 714 plakalı ambulans kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Kazada ambulans şoförü Mehmet K. ile sağlık personeli Hatice K. ve Alper T. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık çalışanların durumunun iyi olduğu belirtildi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.