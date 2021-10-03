Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüşerek, MHP Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Ekim 2021 21:13
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
Erdoğan, görüşmede, MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve MHP camiasına başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada yaralananlara da şifa temennisinde bulundu.Biri başkan 2 MHP'linin öldüğü kaza kamerada