Milli güreşçi Taha Akgül dünya üçüncüsü oldu
Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski'yi yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ekim 2021 21:49
Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazandı.
Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden şampiyonada olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Taha Akgül, üçüncülük maçında ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski ile karşılaştı.Taha Akgül, karşılaşmada rakibine 6-4 üstünlük sağlayarak dünya üçüncülüğünü elde etti.