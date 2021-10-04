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4 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları

4 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ekim 2021 00:02
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4 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları

1- 5. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

(Ankara/10.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Galiçya Cephesi Türk Şehitliği'ni, Gül Baba Türbesi'ni, son Budin Valisi Arnavut Abdurrahman Abdi Paşa'nın kabrini, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğini, Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı Gala Yemeği'ne katılacak.

(Budapeşte)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1. Su Şurası'na iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığın TÜH-İŞ ile YOL-İŞ arasında imzalanacak 19. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.30)

3- Dünya Yatırımcı Haftası'nın beşincisi Borsa İstanbul'da gong töreniyle başlayacak.

(İstanbul/09.40)

KAPAT [X]

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (791 gün) vadeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüşecek, iki bakan görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, ayrıca Polonya Devlet Başkanı Andrzej Sebastian Duda tarafından kabul edilecek.

(Varşova)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

#4 Ekim 2021# Gündem# Anadolu Ajans#

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