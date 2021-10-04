PKK annelere işçilere yenilecek

PKK'nın Bingöl'de 2 işçiyi şehit ettiği saldırıyla ilgili, bazı akademisyen ve gazeteciler örgütü kınayan ortak bir açıklama yaptı. Elektrik arızasını gidermek için önceki gün Genç'e bağlı Yolçatı köyüne giden Fırat Aksa Elektrik A.Ş.'ye bağlı ekip, bombalı saldırıya maruz kalmıştı. İşçilerin içinde olduğu aracın geçişi esnasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı bomba infilak ettirilmiş, patlama sonucu Emrullah Anşin ve Ömer Faruk Kaya şehit düşmüştü. Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ile gazetemiz yazarlarından Mehmet Acet ve Hasan Öztürk'ün de aralarında bulunduğu gazeteciler ve akademisyenlerden oluşan bir grup aydın alçak saldırıyı lanetledi.

PKK HEDEF GÖZETEREK KATLETTİ

İşçilerin terör örgütü PKK tarafından hedef gözetilerek katledildiği vurgulanan açıklamada, "PKK hayat hakkına, çalışma hakkına, her türlü insan hak ve hürriyetine saldıran bir terör örgütüdür. İnsana hizmet eden ve helal lokma peşinde koşan 2 işçi kardeşimize rahmet diliyor, ailelerine ve milletimize taziyelerimizi sunuyoruz. PKK, DEAŞ veya FETÖ, arkasında hangi ülkelerin istihbarat örgütleri olursa olsun, işçilere, esnafa, öğretmenlere ve annelere yenilecektir" ifadelerine yer verildi.

29 GAZETECİ VE AKADEMİSYEN

Açıklamada imzası bulunan akademisyen ve gazeteciler şöyle: Prof. Dr. Birol Akgün, Prof. Dr. Çağrı Erhan, Prof. Dr. Necdet Subaşı, Prof. Dr. Muhsin Kar, Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Prof. Dr. Yusuf Tekin, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Prof. Dr. Zakir Avşar, Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Prof. Dr. Atilla Yayla, Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Prof. Dr. Ali Merthan Dündar, Prof. Dr. Ahmet Taşğın, Prof. Dr. Fırat Purtaş, Prof. Dr. Salih Yılmaz, Dr. Murat Yılmaz, Dr. Nergis Dama, Dr. Hayati Ünlü, Dr. Merve Seren, Dr. Arda Akçiçek, Hüseyin Likoğlu, Mehmet Acet, Hasan Öztürk, İhsan Aktaş, Melik Yiğitel, Mahmut Övür, İdris Kardaş, Serhat Buhari Baytekin, Cüneyt Altıparmak.