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Tarlada maliyet kuruşla, raflarda fiyatlar uçuşta

Sebze ve meyvede fiyat artışlarına karşı denetimler sürerken, üretici ile raf arasındaki makasın son 6 ayda ciddi oranda arttığı belirlendi. Üreticide kuru soğan 35 kuruştan 62 kuruşa, domates 2,8 liradan 3,1 liraya, maydanoz 50 kuruştan 66 kuruşa çıkarken, rafta kuru soğanın 1,70 liradan 2,5 liraya, domatesin 4,5 liradan 5,5 liraya, maydanozun 1,8 liradan 3,2 liraya çıktığı belirlendi.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 04 Ekim 2021 06:40
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Tarlada maliyet kuruşla, raflarda fiyatlar uçuşta

Kovid-19'la mücadele sürecinde başlayan gıda fiyatlarındaki yükseliş gündemden düşmüyor. Son 6 ayda tarlada 40 kuruşa satılan patates, sebze ve meyve hallerinde 3 liraya, üreticide 62 kuruş olan kuru soğan halde 1,8, markette 2,5 liradan yerini alıyor. Vatandaşın en fazla dikkatini çeken ve tarlada 3 liradan yola çıkan domates, yaş sebze ve meyve hallerinde 4 liraya, markette 5,5-6 liradan raflarda yerini alıyor.

HAL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Bu tedarik zinciri, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar domateste yüzde 107, kuru soğanda yüzde 253, limonda yüzde 229 fiyat artışını ortaya koyuyor.

Sebze ve meyvenin üreticiden tüketiciye ulaşmasına aracılık eden hallerde de fiyat artışları dikkat çekti. İstanbul'da hal fiyatları incelendiğinde son 6 ayda kırmızı biberin 8 liradan 9 liraya, dolma biberin 5 liradan 8 liraya, çarlistonun 3 liradan 6 liraya, domatesin 3 liradan 4 liraya, fasulyenin 5 liradan 8 liraya, ıspanağın 1 liradan 3 liraya, göbek salatanın 2 liradan 6 liraya çıktığı belirlendi. Sebzenin yanı sıra meyve ürünlerinde de artışlar gözlendi.

MAKAS GİDEREK AÇILIYOR

Hal fiyatları incelendiğinde, bu yıl mart ayında halde en düşük 3 lira olan armut 5 liraya, elma 2,5 liradan 4,4 liraya, eriğin 4 liradan 6 liraya, muzun 5 liradan 7 liraya çıktığı belirlendi. Üretici ve hal arasındaki artış oranları incelendiğinde kuru soğanda fiyat farkı yüzde 156, elmada yüzde 112, limonda yüzde 1145, yeşil fasulyede yüzde 62, salatalıkta yüzde 71 olduğu ortaya çıktı. Raflardaki sebze ve meyve yüksek fiyatla yerini almasına karşın, bu ürünlerin üreticide daha düşük olduğu görüldü.

ÇİFTÇİ DEMETTE 16 KURUŞ SATICI 2, 3 LİRA KAZANIYOR

Mutfakların vazgeçilmezi maydanozun fiyatı, son 6 ayda tarlada 50 kuruştan 66 kuruşa çıktı. Başka bir ifadedeyle üretici sattığı bir demet maydanozdan 16 kuruş kazanırken, aynı ürün hale geldiğinde 2,5 liradan etiketleniyor. Halden 2.5 liraya çıkan üren market raflarında 3-3,5 lira arasında satışa çıkıyor. Benzer bir durum kuru soğanda da söz konusu. Bu yıl martta tarlada 35 kuruş olan kuru soğan eylül sonunda 62 kuruşa yükselirken, halde 1,5 lira, marketlerde 2,5 liradan yerini alıyor. Ispanak fiyatı aynı dönemde üreticide 2 lira 25 kuruşla aynı kalırken, marul 1,65 liradan 1,88 liraya, domates 2,8 liradan 3,17 lira oldu.

Hamide Hangül

#tarlada# kuruş# raflarda

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