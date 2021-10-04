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Putin'in danışmanı Dugin, Soçi görüşmesinin perde arkasını anlattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı ve Rusya'nın dış politikasına yön veren teorisyenlerden Prof. Dr. Aleksandr Dugin Türkiye gazetesine konuştu

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 04 Ekim 2021 06:50
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Putin'in danışmanı Dugin, Soçi görüşmesinin perde arkasını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında 29 Eylül günü Soçi'de gerçekleşen görüşmenin tarihi öneme sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Aleksandr Dugin, "Bu zirvede her iki ülke devlet başkanları kırmızı çizgilerini ve yeni bir dünya için yol haritası çizdiler. Türkiye ve Rusya artık yeni bir yola girdi ve bu, bölge dinamikleri kadar tüm dünyayı da etkileyecek" dedi.

BİRÇOK KONUDA UZLAŞMA SAĞLANDI

Soçi'de yapılan son görüşmeye dair arka plan bilgilerine vakıf olduğunu aktaran Dugin "O gün Erdoğan ve Putin dünya dengeleri açısından hangi tarafta yer alacaklarını konuştu ve aldıkları kararı paylaştı. Kürt haritasından Kırım'a, Afganistan'dan Libya'ya, Kafkaslardan Suriye'ye tüm alanlara ilişkin hayati konularda kendi kırmızı çizgilerini çizdi. Başta İdlib olmak üzere birçok konuda uzlaştıklarını söyleyebilirim. Ancak bu tarihi buluşmada konuşulanların önemli bir kısmı sır olarak kalacak. Biz sadece sahada yansımalarını göreceğiz'' dedi.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Soçi'de bir görüşme gerçekleştirdi

Putin'in dış politikasını belirleyen isimlerden Aleksandr Dugin, ABD'nin Suriye'den çekileceğini ve bunun kademeli olarak gerçekleşeceğini anlattı. Amerika'nın çekilmesi ile tüm meselelerin hallolmayacağı görüşünü dile getiren Dugin "ABD çekilse bile kriz üretmeye devam edecek. Bu noktada tek belirleyici unsur Rusya, Türkiye ve İran'ın tutumu olacak" diye konuştu.

Soçi dönüşü Erdoğan'dan Suriye mesajı: Mutabık kaldık

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi başta olmak üzere, Suriye'de kalıcı çözüm, Azerbaycan-Ermenistan krizi gibi pek çok konuda mutabık kaldıklarını açıkladı. Erdoğan, Biden ile yapacağı görüşme için de , "Hayra alamet adımlar atılıyor" yorumunu yaptı.

İdlib'de yükselen tansiyonu ve Rusya'nın himayesinde Tel Rifat, Menbiç, Ayn İsa, Ayn el-Arap gibi beldelerde varlığını sürdüren PKK'nın saldırılarını sorduğumuz Aleksandr Dugin, şunları kaydetti: Tüm provokasyonların ardında ABD kışkırtması var. PKK-PYD militanlarını onlar tahrik ediyor. Hatta İdlib'de HTŞ ve Huras ed-Din, Ensar et-Tevhid gibi radikal gruplar ABD etkisinden bağımsız değil. Sahayı, üçüncü tarafları kullanarak provoke ediyorlar. ABD'nin gücünü kıracak yegane formül; Suriye, Türkiye, Rusya, İran, Irak gibi aktörlerin birlikte hareket etmeleridir.

DARBE İHTİMALİ YOK

15 Temmuz darbesi öncesi "Ordu içerisinde bir hareketlilik var" sözleriyle dikkat çeken Aleksandr Dugin, bu bilgiye güvenilir kanallardan gelen uyarılar ile ulaştığını söyledi. Dugin şöyle konuştu: Batılı ülkeler, 2015 yılı uçak düşürme krizi sonrası Erdoğan'ın Rusya ile yakınlaşma iradesini çok iyi okudu. Bunun getirilerini hesap ettiler ve Türk-Rus yakınlaşmasına bir cevap ve tepki olarak 15 Temmuz darbesi planlandı ve uygulandı. Yeni bir dünyanın şekilleneceğini biliyorlardı. Ancak hem ABD hem de diğer ülkeler 15 Temmuz öncesi sahip oldukları gücü ve etkiyi kaybettiler. Erdoğan yönetimine karşı askeri darbe imkan ve ihtimali artık yok. Bu noktada Türk-Rus ilişkileri de belirleyici rol oynuyor. Başka yöntemler deneyebilirler, deneyeceklerdir de ama doğrudan darbe teşebbüsünde bulunamazlar.

Soçi'de en ciddi ihtilafın Kırım konusunda yaşandığını kaydeden Dugin "Rusya'nın bu konuda taviz verme ihtimali yok. Kırım'ı kendi toprağı olarak görüyor. Bizim Ukrayna ile olan ilişkimiz tıpkı Türkiye'nin Yunanistan ile olan sorunlarına benziyor. Bizim Türk-Yunan konusuna karışmadığımız gibi Türkiye'nin de Ukrayna ile olan tartışmalarda taraf olmaması gerekiyor. Şayet Türkiye, Kırım konusunda iddiasından vazgeçerse Rusya da KKTC'yi meşru devlet olarak tanır" şeklinde görüş bildirdi.

"TÜRKİYE İLE KARŞI KARŞIYA GELMEYİZ"

Dugin'e göre bundan sonra Rusya ve Türkiye askeri ve ekonomik açıdan bir daha karşı karşıya gelmeyecek. Rusya, Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinini destekliyor. Akdeniz'de gücünü pekiştiren Türkiye'nin sondaj faaliyetleri, Libya meselesinin çözümü konusunda da belirleyici rol oynuyor. Rusya bu açıdan Türkiye'nin güçlenmesine destek veriyor.

YILMAZ BİLGEN

#putin# danışman dugin# soçi#

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