Hainlerin korkulu rüyası: PKK elebaşları MAM-L ve MAM-C ile vuruluyor

Türkiye, son yıllarda sınır ötesinde başarılı terör operasyonlarına imza atıyor. Bunun son örnekleri, bir hafta içerisinde, iki sözde üst düzey teröristin nokta atışlarıyla etkisiz hale getirilmesi oldu. TSK ve MİT, bir taraftan 'ara, bul, yok et' konseptiyle PKK'yı kaynağında bitirme stratejisi izlerken, diğer taraftan havadan ve karadan sağlanan istihbarat sayesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonlarla PKK'nın çok sayıda sözde üst düzey yöneticilerini nokta atışlarıyla etkisiz hale getiriyor.

HEDEF DIŞINDA SIFIR HASAR

SİHA'lardan fırlatılan akıllı mühimmatlarla azılı teröristler tek tek avlanıyor. Nokta operasyonlarında kullanılan yerli ve milli akıllı mühimmatlar hedefi 12'den vuruyor. Bayraktar TB-2 SİHA'dan atılan yerli akıllı mühimmatlar, hareket halindeki PKK'lıların araçlarını hedef alırken, sadece aracın içindekilerin zarar göreceği şekilde kullanılması da dikkat çekiyor. Güvenlik uzmanları bu tür nokta atışı operasyonlarda, hedefe göre ROKETSAN üretimi MAM-L ve MAM-C gibi milli akıllı mühimmat kullanıldığına işaret ediyor. Bu mühimmatların sadece hedefe kilitlendiği ve istenilen yeri hasara uğratarak sivil zayiatın önüne geçildiği belirtiliyor.

YERLİ MÜHİMMATLAR MÜKEMMELLEŞİYOR

Gazetemize değerlendirmelerde bulunan Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz "Bu tip operasyonlarda sivil hassasiyet gözetildiği için, milli imkanlarla tasarlanan ve üretilen, sürekli geliştirilerek hem menzil hem irtifa, hem de vuruş kuvveti açısından mükemmelleşme noktasına gelen MAM-L ve MAM-C akıllı mühimmatları kullanılıyor" dedi.

Bu ürünlerin çok hassas ve mikro cerrahi hassasiyette vuruşlar yapabildiği söyleyen Oğuz, şunları kaydetti: Sadece istenilen hedefleri vuruyor, çevresine zarar vermiyor. Meskün mahallerde de artık kolaylıkla kullanılabilir ürünler haline geldi. MAM-L daha büyük, MAM-C biraz daha küçük. Hedefin tipine, kullanılacağı yere, aracın zırh durumuna göre hangisinin kullanılacağına karar veriliyor.

Helikopterde hedef tam yerlilik

Milli imkanlarla üretilen T129 ATAK taarruz helikopteri ve genel maksat helikopteri Gökbey ile bu alanda lig atlayan Türkiye, önümüzde dönemde de "helikopterde tam yerlilik" hedefine ağırlık verecek.

TSK'NIN SİVİL HASSASİYETİ

İnsansız hava araçlarımız, bu mühimmatları Kuzey Irak'ın yanı sıra Suriye'de, Libya'da ve Karabağ'da kullandı ve binlerce araç yok etti. Tank, askeri araç, zırhlı araç ve personel yok edici harp başlıkları bulunuyor. Şehir içinden, sokaktan geçen konvoylara karşı da kullandık, çevredeki evler bile zarar görmedi. Çok hassas olduğu için çevrede bir zarar oluşturmuyor.

Bu tip operasyonları Türkiye, hiçbir zaman ABD ya da diğer yayılmacı güçler gibi bir pazar yerinin ortasında yapmıyor. Hedef, havadan ve karadan takip ediliyor. Yine şehrin içinde ama daha sakin bir yere geldiğinde vuruyor. Bu, TSK'nın sivil hassasiyetinden de kaynaklanıyor. Türkiye birçok yerde çatışmaya girmesine rağmen vurmayı hedeflediği hedef dışında bir tane bina, araç ya da sivile zarar vermedi.

ARKASINDA ÜSTÜN ASKERİ ZEKA VAR

Güvenlik güçlerinin üstün askeri zekasının da önemli olduğuna vurgu yapan Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, şöyle devam etti:

Bu operasyonları makinelerin zaferi gibi anlamamak lazım. Bu aslında insanın zaferi. MİT bunun için çok uzun süre gözetlemeler yapıyor. Bunun ötesinde sahada hakimiyetiniz olması lazım. Saha hakimiyetiniz yoksa bu hedefleri kaçırabilirsiniz. Bu tür hedeflere teknik olarak 'fırsat hedefi' deniliyor. Çünkü bazen süre çok kısıtlı oluyor. Vurdunuz vurdunuz, yoksa belki 6 ay sonra elinize böyle bir fırsat geçebiliyor ya da hiç geçmeyebilir. Bu süreyi atlamamak için sürekli takipte kalmanız gerekiyor. Bunların hepsi bir süreç; havadan karadan istihbarat, takip, ekipman ve teknoloji. Bu operasyonlar MİT'in ve TSK'nın sınır ötesinde ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor. Bunun altında çok büyük bir kurmay zeka var. Eskiden ekipman ve teknoloji biraz daha eksik kalıyordu. Şimdi bu eksiklik de ihtiyaca göre tamamlanınca hiçbir terörist kaçamıyor.

MAM-L'NİN YÜKSEK VURUŞ KABİLİYETİ VAR

Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L), düşük ağırlığı ile insansız hava araçları, hafif taarruz uçakları hava-yer görevlerine yönelik geliştirildi. MAM-L, sabit ve hareketli hedeflere karşı alternatif harp başlıkları ile yüksek vuruş hassasiyeti ve etkinliğe sahip. 160 milimetre çapındaki mühimmat, 1 metre uzunluğunda ve 22 kilogram ağırlığında. 15 kilometre menzili bulunuyor.

MAM-C, 8 KM MENZİLE SAHİP

Sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek vuruş hassasiyetine sahip olan MAM-C; 70 milimetre çapında, uzunluğu 970 milimetre, ağırlığı ise 6,5 kilogram. 8 kilometre menzile sahip olan milli mühimmatın, parça tesirli, zırh delici, yangın çıkartıcı özeliklere sahip çok maksatlı harp başlıkları var.

Mini Akıllı Mühimmat MAM-C, düşük ağırlığı ile insansız hava araçları, hafif taarruz uçakları ve ağırlığın kritik olduğu hava-yer görevlerine yönelik geliştirildi.

LAZER GÜDÜMLÜ MİNİ FÜZE METE GELİYOR

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, lazer güdümlü mini füze METE'ye ilişkin bilgi verdi. Füzenin niteliklerine dikkati çeken Demir, şunları kaydetti: Lazer güdümlü mini füze METE geliyor. ROKETSAN'ın geliştirdiği ve testleri süren METE, İHA-İKA-İDA'larda kullanılacak ve tek personel tarafından bomba atarla da ateşlenecek. METE füzemiz, olimpiyat şampiyonu okçumuz Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vuracak.