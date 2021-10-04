Kaplumbağalara özel koruma

Küresel ısınma, çevre kirliliği ve doğal alanlarının kaybı gibi sebepler canlıların geleceğini tehlikeye atıyor. Birçok hayvan, neslinin tükenmesiyle karşı karşıya... Bu hayvanlar arasında bazı kaplumbağa türleri var. Bu kapsamda, ülkemizin ev sahipliği yaptığı yedi deniz kaplumbağasından İribaş deniz kaplumbağası (Caretta caretta) ve yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) yakın koruma altında.

20 KAPLUMBAĞA TAKİP EDİLİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, bu iki türün yok olmaması için Uydu Cihazı Takılıp İzlenmesi Projesi yürütüyor. Proje ile 2010'dan 2020'ye kadar, hayatlarının neredeyse tamamını denizlerde geçiren ve sadece üremek için karaya çıkan 20 deniz kaplumbağası uydu takip cihazı takılarak izlemeye alındı. Geçen yıl ise 8 kaplumbağaya daha takip cihazı takıldı. Bu yıl da 10 deniz kaplumbağasının izlemeye alınması planlanırken bunlardan üçü Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesinde İztuzu kumsalından, ikisi Patara, ikisi Belek, ikisi Göksu Deltası, biri de Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesinden seçilecek.

Bu arada, ülkede 30 yılı aşkın süredir deniz kaplumbağalarına yönelik koruma ve izleme faaliyetleri yürütülüyor. 1.500 kadar olan yuva sayısı, bu yıl beş ÖÇK bölgesinde 3 bin 321'ye çıktı. Denize ulaşan yavru sayısı ise 132 bin 195 olarak hesaplandı. Öte yandan, 2020'de Patara, Belek, Göksu ve İztuzu kumsallarından bırakılan 8 kaplumbağadan en fazla yolu 'Likya' isimli kaplumbağa aldı. Likya, 3 bin 84 kilometre kat ederek Tunus'a ulaştı.

CARETTA CARETTA ÖLÜMDEN KURTARILDI

İzmir Narlıdere açıklarında denizde yaralı bir Caretta caretta olduğunu görenler yetkililere haber verdi. Bunun üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ağı ile bota çıkarılan yaralı kaplumbağa, tedavi için Sasalı'daki İzmir Doğal Yaşam Parkına götürüldü. Caretta caretta, buradan Muğla'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderilecek.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ