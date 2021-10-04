FETÖ yalanına 300 bin lira kaptırdı

Geçen hafta yaşanan olayda, iddialara göre Oya U.'ya ulaşan dolandırıcılar, "İsminiz FETÖ soruşturmasına karıştı. Paranızın güvende olması için bizim almamız lazım" dedi.

Konuşmalara ikna olan yaşlı kadın, 300 bin liralık ziynet eşyası ve parasını evine gelen dolandırıcıya teslim etti. Bir süre sonra şüpheliler kadının tekrar aradı. Komşuların ihbarı ile polis adrese gelirken, kadın gerçek polislere de inanmadı. Uzun süren çabalar sonucu polis, kadının ikinci defa dolandırılmasına engel oldu.

Yunus Emre KAVAK