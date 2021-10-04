Hasta onayı alınmadan yapılan ameliyata 4.2 milyon lira tazminat

Sakarya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davada, ameliyatı yapan doktor tanık olarak dinlendi. stanbul Adli Tıp Kurumu olayın komplikasyon olduğu ve yapılan ameliyatta doktorun bir kusurunun bulunmadığını ancak hastanın ameliyattan önce olası riskler konusunda bilgilendirildiğine dair hazırlanması gereken aydınlatılmış onamın yasaya uygun olup olmadığının mahkemece değerlendirilmesinin uygun olacağını bildirdi.

Kocaeli Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'nın mahkeminin talebiyle hazırladığı rapor doğrultusunda mahkeme ilk ameliyatta 'aydınlatılmış rıza formu'nda yazan ile gerçekleştirilen operasyonun farklı olduğu, ikincisinde ise form hazırlanmadığı yönündeki rapor üzerine hastayı riskler hakkında bilgilendirmeyen özel hastanenin tazminat ödemesine hükmetti. Yargıtay kararı onarken, hastane ile sigorta şirketi 4.2 milyon lira tazminat ödedi.