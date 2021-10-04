6 Kamu Kurumu toplamda 206 personel almak için ilana çıktı
Anadolu Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve 3 diğer üniversite çok sayıda akademik ve sağlık personeli almak için ilana çıktı.
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi 11 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 18 ekim 2021
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Türk-Alman Üniversitesi 19 İşçi Alacak
Türk-Alman Üniversitesi 19 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 8 ekim 2021
Türk Alman Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Türk-Alman Üniversitesi sözleşmeli 14 personel alacak
Türk-Alman Üniversitesi sözleşmeli 14 personel alacak. Son başvuru tarihi 18 ekim 2021
Türk Alman Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 24 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 24 sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 18 ekim 2021
Namık Kemal Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Öğretim Üyesi ve Elemanı 59 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 18 ekim 2021
Bandırma ilanı detayları için tıklayınız
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi 55 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 18 ekim 2021
Anadolu Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi 30 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 18 ekim 2021
Binali Yıldırım Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Daha önce yayımlanan ilanlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz