İlk ders: Korona! Üniversiteler kapılarını kapatmayacak

Hükümetten erken seçimi engelleyecek hamle

Hükümetten erken seçimi engelleyecek hamle
Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürist trafik yazasında yanarak öldü

Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürist trafik yazasında yanarak öldü
6 Kamu Kurumu toplamda 206 personel almak için ilana çıktı

6 Kamu Kurumu toplamda 206 personel almak için ilana çıktı
Meclis çalışmalarına başlıyor! 64 maddelik vergi paketi ilk sırada

Meclis çalışmalarına başlıyor! 64 maddelik vergi paketi ilk sırada
Etik Kurul, yanlış karar aldırtan teftiş kurulu başkanını affetmedi

Etik Kurul, yanlış karar aldırtan teftiş kurulu başkanını affetmedi

Tarlada maliyet kuruşla, raflarda fiyatlar uçuşta

Tarlada maliyet kuruşla, raflarda fiyatlar uçuşta
Yeni Şafak yazarlarından AK Parti'ye sert uyarılar!

Yeni Şafak yazarlarından AK Parti'ye sert uyarılar!
BioNTech'in aşısıyla ilgili endişe veren araştırma: Etkisi azalıyor

BioNTech'in aşısıyla ilgili endişe veren araştırma: Etkisi azalıyor
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Vaka sayıları neden düşmüyor?

Vaka sayıları neden düşmüyor?

Uğur Şahin: Mutasyonlar için farklı aşı gerekebilir

Uğur Şahin: Mutasyonlar için farklı aşı gerekebilir
Bayılan öğrenciyi Beşiktaş Kaymakamı kucağında taşıdı

Bayılan öğrenciyi Beşiktaş Kaymakamı kucağında taşıdı
Erdoğan: Bin yeni market açılması için talimat verdim

Erdoğan: Bin yeni market açılması için talimat verdim
Bakan Soylu: Türkiye'yi bir istikrar adası haline getirdik

Bakan Soylu: Türkiye'yi bir istikrar adası haline getirdik
Yeni dönemde Meclis'i önemli yasalar bekliyor

Yeni dönemde Meclis'i önemli yasalar bekliyor

Prof. Dr. Necati Demir: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum

Prof. Dr. Necati Demir: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum
Rektör, üniversitedeki 'usulsüz atamalar' iddialarını yanıtladı

Rektör, üniversitedeki 'usulsüz atamalar' iddialarını yanıtladı
Biri başkan 2 MHP'linin öldüğü kaza kamerada

Biri başkan 2 MHP'linin öldüğü kaza kamerada
Öğretmen anne koronayı yendi, 20 aylık Betül Ayla kurtarılamadı

Öğretmen anne koronayı yendi, 20 aylık Betül Ayla kurtarılamadı
MSB: İlk 9 ayda 3 bin 243 personel FETÖ'den ihraç edildi

MSB: İlk 9 ayda 3 bin 243 personel FETÖ'den ihraç edildi

Cumhurbaşkanlığında maaş almayan kurul üyeleri de var

Cumhurbaşkanlığında maaş almayan kurul üyeleri de var
Cacık yedikten sonra bakım suyuyla gargara yaptı! Alkollü çıktı

Cacık yedikten sonra bakım suyuyla gargara yaptı! Alkollü çıktı
Erdoğan, bakan ve danışmanları ile basket maçı yaptı

Erdoğan, bakan ve danışmanları ile basket maçı yaptı
Milletvekilleri artık daha az kavga edecek

Milletvekilleri artık daha az kavga edecek
Hiçbir üniversite dolmadı

Hiçbir üniversite dolmadı

Kamu ihale kanunu sil baştan

Kamu ihale kanunu sil baştan
'Evde bu fiyatlar hayal olacak'

'Evde bu fiyatlar hayal olacak'
110 bin öğrenciye daha yurt imkanı

110 bin öğrenciye daha yurt imkanı
AK Parti sisteme 'yerel' rötuşu değerlendiriyor

AK Parti sisteme 'yerel' rötuşu değerlendiriyor
Öğrenciler de aileler de online eğitime sıcak bakmıyor

Öğrenciler de aileler de online eğitime sıcak bakmıyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

İlk ders: Korona! Üniversiteler kapılarını kapatmayacak

Kovid-19 salgını nedeniyle 1.5 yıldır uzaktan eğitim gören üniversiteler, öğrencilerine kampüslerinde 'Merhaba' demeye başladı. Kapılarını bir daha kapatmamaya kararlı olan üniversiteler ilk derslerini de pandemiye ayırdı. Yeni akademik yılın odağında Kovid ve önlemleri yer alıyor.

Kaynak : Milliyet
Eklenme : 04 Ekim 2021 08:05
Yazdır
İlk ders: Korona! Üniversiteler kapılarını kapatmayacak

Milliyet'ten Ozan Ömer KADÜKER'in haberine göre: Üniversiteler sırayla kapılarını öğrencilerine açmaya başladı. Ek yerleştirme sonuçlarının da açıklanmasıyla birlikte kayıtlar da tamamlanıyor. Bu hafta itibariyle üniversitelerin çoğunda yeni akademik yıl başlayacak. Yaklaşık 1.5 yıl süren uzaktan eğitimin ardından hem akademisyenler hem de öğrenciler çok heyecanlı. Koronavirüs önlemleriyle kapılarını açan kampüslerde ise birçok değişiklik öğrencileri ve akademisyenleri bekliyor.

Bu hafta pek çok üniversitede uyum (oryantasyon) başlığı altında öğrencilerle bir araya gelecek. Önceki yıllarda üniversitenin felsefesini aktarmak, akademik ve sosyal yapısı ile öğrencilerine sunduğu olanakları tanıtmak, üniversite yaşamına uyum sürecini hızlandırmak için hazırlanan oryantasyon programlarına bu yıl Kovid-19 ile ilgili bilgilendirme dersleri de eklendi.

UYUM PROGRAMINA ALDILAR

Üniversitelerin çoğu, ilk derslerini pandemiye ayırdı. Örneğin Hacettepe Üniversitesi'nde yeni kayıt yaptıran her öğrencinin alması gereken 1 kredilik zorunlu ders olan ÜNİ 101'de Yüzyılın Pandemisi: COVID-19 söyleşisine yer verildi. Üniversite Hayatına Giriş Dersi veren Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin programında da Kampüste Sağlıklı Yaşam, Pandemi Sürecinde Üniversite Yaşamı başlıklı etkinlikler bulunuyor. Işık Üniversitesi ise akademik yıl açılış töreni kapsamında bugün gerçekleşecek ilk dersin konusunu "Endişe Çağı: Neo-Liberalizm, İklim Değişikliği ve Pandemi" olarak belirledi. Dersi, Prof. Dr. Çağlar Keyder verecek. İstanbul Yeni Yüzyıl, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, SANKO, Bülent Ecevit üniversitelerinde de uyum programlarının ana konusu da Kovid-19'un belirtileri, teşhis ve korunma yolları, stres yönetimi. Üniversitelerin yanı sıra yurtlarda da öğrencilere yurt yaşamı, sağlık önlemleri gibi konularda bilgilendirmeler yapılıyor.

KAMPÜSTE AŞI UYGULAMASI

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yaptığı son açıklamaya göre üniversitelerde öğretim üyelerinin yüzde 90'ı, öğrencilerin yüzde 70'i aşı oldu. Bu durumda üniversitelerde hala her üç öğrenciden biri aşısız. 2020-2021 istatistiklerine göre açıköğretim ve uzaktan öğretim hariç, üniversitelerde 3 milyon 801 bin 294 öğrenci var. Bu durumda yaklaşık 1.1 milyon öğrencinin henüz aşı olmadığı görülüyor. O nedenle üniversiteler aşı çağrılarına devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da öğrencilerin aşı olmalarının teşvik edilmesi konusunda üniversite yöneticilerini göreve davet etti. Bu kapsamda Ankara Üniversitesi'nin açılışında konuşan Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Kovid-19 savaşının en önemli enstrümanı aşı, lütfen aşınızı olun okulunuza gelin" diyerek, öğrencilerinin aşı olmasını önerdi. Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Çağrı Erhan ise öğrencilere "Bu kadar çok bilim insanı, aşının Kovid ile mücadelede en etkili araç olduğunu belirtirken, rapor hazırlarken, makaleler yazarken hala aşı karşıtı olmanın, hatta başkalarını da etkilemenin bir anlamı olmadığını düşünmüyorum. Yaptırmadıysanız hepiniz aşılarınızı yaptırın hem sizler rahat edin hem de sizlerle birlikte aynı sınıfları paylaşan insanlar rahat etsin" sözleriyle seslendi. Trakya Üniversitesi ise Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni yeni kazanan öğrencilerine çevrim içi olarak uyum programı düzenledi. Bazı üniversiteler ise kampüse gelen öğrencilere ve akademisyenlere yönelik aşı stantları kurdu. Bilecik Şeyh Edebali, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Harran, Balıkesir üniversiteleri kampüslere kurdukları stantlarda aşı uygulaması ve bilgilendirme yapıyor.

HES KODUYLA TAKİP

Üniversite kampüslerinde öğrenciler, öğretim elemanları ve idari personelin Kovid-19 verileri, HES kodu üzerinden takip ediliyor. Buna ek olarak üniversitelerde farklı uygulamalar da bulunuyor. Bazı üniversiteler, akademisyen ve öğrencilerin kampüslere girişinde aşı ya da PCR testini zorunlu tuttu. Buna göre aşı olmayan öğrencilerden kampüse girmeden 72 saat öncesine ait PCR testi istiyor. Bazı üniversiteler belirti göstermeyen öğrencilere kampüsteki polikliniklerinde test yaparken belirtisi olanları hastanelere yönlendiriyor. Üniversiteler bir taraftan hazırladıkları seminer programları, derslerle diğer taraftan salgın kapsamında aldığı önlemlerle kampüslerde vaka sayılarının artmaması için mücadele ediyor.

#korona# üniversite#

Bu Habere Tepkiniz

Memura başka bir ilde verilen hastalık raporu geçerli midir?

Memura başka bir ilde verilen hastalık raporu geçerli midir?

Ankara'da görev yapan memurun, Bursa'dan aldığı rapor geçerli midir?
Öğrenciler için izolasyon süreleri kısaltıldı

Öğrenciler için izolasyon süreleri kısaltıldı

Sağlık Bakanlığı, okullarda koronavirüs nedeniyle temaslı takibi rehberini güncelledi. Temaslı kabul edilen ilk ve orta ögretim öğrencilerine karantina 4 gün olacak. 5. gün testi negatif çıkan okula dönecek
İstediğin İphone'u kirala!..

İstediğin İphone'u kirala!..

https://gdetr.hit.gemius.pl/hitredir/id=.XowRKeYb9kzN.Uz6PAgX5Q5LeV6C_du2dQ4_5.XFa3.K7/fastid=cniwbmxcfiomhbdyyarozznwmwmt/stparam=lliqjlmohf/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://kiralabunu.com/urun-kategorisi/telefon?utm_source=memurlar&utm_medium=adv&utm_campaign=telefon&utm_content=gri
14 günlük karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı?

14 günlük karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı?

PCR testi pozitif çıkan ve 14 günlük karantinaya alınan memurların maaşları nasıl ödenir?
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Mecburi hizmet ve yurt içi aylığına dair önemli karar!

Mecburi hizmet ve yurt içi aylığına dair önemli karar!

Yargıtay, yurt dışı görevlendirmesinden kaynaklı mecburi hizmet yükümlülüğünün yerine getirilmediği durumunda yurtiçi aylıklarının geri alınamayacağına hükmetti!
'Çalışma Hayatım' hizmeti e-Devlet'te... Emeklilik yaşınızı öğrenebilirsiniz

'Çalışma Hayatım' hizmeti e-Devlet'te... Emeklilik yaşınızı öğrenebilirsiniz

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç:- e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan 'Çalışma Hayatım' hizmetiyle vatandaşlarımıza iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemler bütünleşik bir yapıda sunuluyor
Norm kadro yönetmeliğindeki değişiklik atölye ve laboratuvar öğretmenleri normunda değişikliğe neden olacak

Norm kadro yönetmeliğindeki değişiklik atölye ve laboratuvar öğretmenleri normunda değişikliğe neden olacak

Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında alan/dal derslerindeki öğrenci grup sayılarına bağlı olarak öğretmenlerin norm kadroya esas ders yükünde bir nebze artış sağlayacak, atölye ve laboratuvar öğretmenleri normunda olumlu yönde değişikliğe neden olacaktır.
3 ile vali, 2 ile emniyet müdürü atandı

3 ile vali, 2 ile emniyet müdürü atandı

2 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne, Muş İl Emniyet Müdürü Ahmet ARIBAŞ, Muş İl Emniyet Müdürlüğüne Engin KALOĞLU, atandı.
Sosyal denge tazminatına 'performans' kriteri getirilebilir mi?

Sosyal denge tazminatına 'performans' kriteri getirilebilir mi?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile sendika arasında imzalanan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinde personele 'performansa göre ödeme yapılmasına" imkan veren maddenin hukuka aykırı olmadığına karar verildi.
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan iki yeni karar

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan iki yeni karar

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, bugün verdiği kararda, akademisyenin, jüri değerlendirme raporlarını görmesi yönelik talebinin karşılanması gerektiğine karar verdi.
MİT koruma personeli alacak

MİT koruma personeli alacak

Koruma ve Emniyet Memuru Alımı bay ile bayan adaylar arasından alım yapılacaktır. Başvuruları başlayan ilana kimler nasıl başvuru yapılacağı açıklandı. Emniyet memuru olma şartları neler? Başvuru ekranı ve kılavuzu sunuldu.
Gönül Dağı 35. bölüm fragmanı

Gönül Dağı 35. bölüm fragmanı

Gönül Dağı dizisi 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Gönül Dağı 9 Ekim 2021 Cumartesi akşamı TRT 1'de...
Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak

Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak

Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak. Son başvuru tarihi 18 Ekim 2021.
Haftanın fırsat ürünleri (05-08)

Haftanın fırsat ürünleri (05-08)

İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri