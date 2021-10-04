İlk ders: Korona! Üniversiteler kapılarını kapatmayacak

Milliyet'ten Ozan Ömer KADÜKER'in haberine göre: Üniversiteler sırayla kapılarını öğrencilerine açmaya başladı. Ek yerleştirme sonuçlarının da açıklanmasıyla birlikte kayıtlar da tamamlanıyor. Bu hafta itibariyle üniversitelerin çoğunda yeni akademik yıl başlayacak. Yaklaşık 1.5 yıl süren uzaktan eğitimin ardından hem akademisyenler hem de öğrenciler çok heyecanlı. Koronavirüs önlemleriyle kapılarını açan kampüslerde ise birçok değişiklik öğrencileri ve akademisyenleri bekliyor.

Bu hafta pek çok üniversitede uyum (oryantasyon) başlığı altında öğrencilerle bir araya gelecek. Önceki yıllarda üniversitenin felsefesini aktarmak, akademik ve sosyal yapısı ile öğrencilerine sunduğu olanakları tanıtmak, üniversite yaşamına uyum sürecini hızlandırmak için hazırlanan oryantasyon programlarına bu yıl Kovid-19 ile ilgili bilgilendirme dersleri de eklendi.

UYUM PROGRAMINA ALDILAR

Üniversitelerin çoğu, ilk derslerini pandemiye ayırdı. Örneğin Hacettepe Üniversitesi'nde yeni kayıt yaptıran her öğrencinin alması gereken 1 kredilik zorunlu ders olan ÜNİ 101'de Yüzyılın Pandemisi: COVID-19 söyleşisine yer verildi. Üniversite Hayatına Giriş Dersi veren Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin programında da Kampüste Sağlıklı Yaşam, Pandemi Sürecinde Üniversite Yaşamı başlıklı etkinlikler bulunuyor. Işık Üniversitesi ise akademik yıl açılış töreni kapsamında bugün gerçekleşecek ilk dersin konusunu "Endişe Çağı: Neo-Liberalizm, İklim Değişikliği ve Pandemi" olarak belirledi. Dersi, Prof. Dr. Çağlar Keyder verecek. İstanbul Yeni Yüzyıl, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, SANKO, Bülent Ecevit üniversitelerinde de uyum programlarının ana konusu da Kovid-19'un belirtileri, teşhis ve korunma yolları, stres yönetimi. Üniversitelerin yanı sıra yurtlarda da öğrencilere yurt yaşamı, sağlık önlemleri gibi konularda bilgilendirmeler yapılıyor.

KAMPÜSTE AŞI UYGULAMASI

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yaptığı son açıklamaya göre üniversitelerde öğretim üyelerinin yüzde 90'ı, öğrencilerin yüzde 70'i aşı oldu. Bu durumda üniversitelerde hala her üç öğrenciden biri aşısız. 2020-2021 istatistiklerine göre açıköğretim ve uzaktan öğretim hariç, üniversitelerde 3 milyon 801 bin 294 öğrenci var. Bu durumda yaklaşık 1.1 milyon öğrencinin henüz aşı olmadığı görülüyor. O nedenle üniversiteler aşı çağrılarına devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da öğrencilerin aşı olmalarının teşvik edilmesi konusunda üniversite yöneticilerini göreve davet etti. Bu kapsamda Ankara Üniversitesi'nin açılışında konuşan Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Kovid-19 savaşının en önemli enstrümanı aşı, lütfen aşınızı olun okulunuza gelin" diyerek, öğrencilerinin aşı olmasını önerdi. Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Çağrı Erhan ise öğrencilere "Bu kadar çok bilim insanı, aşının Kovid ile mücadelede en etkili araç olduğunu belirtirken, rapor hazırlarken, makaleler yazarken hala aşı karşıtı olmanın, hatta başkalarını da etkilemenin bir anlamı olmadığını düşünmüyorum. Yaptırmadıysanız hepiniz aşılarınızı yaptırın hem sizler rahat edin hem de sizlerle birlikte aynı sınıfları paylaşan insanlar rahat etsin" sözleriyle seslendi. Trakya Üniversitesi ise Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni yeni kazanan öğrencilerine çevrim içi olarak uyum programı düzenledi. Bazı üniversiteler ise kampüse gelen öğrencilere ve akademisyenlere yönelik aşı stantları kurdu. Bilecik Şeyh Edebali, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Harran, Balıkesir üniversiteleri kampüslere kurdukları stantlarda aşı uygulaması ve bilgilendirme yapıyor.

HES KODUYLA TAKİP

Üniversite kampüslerinde öğrenciler, öğretim elemanları ve idari personelin Kovid-19 verileri, HES kodu üzerinden takip ediliyor. Buna ek olarak üniversitelerde farklı uygulamalar da bulunuyor. Bazı üniversiteler, akademisyen ve öğrencilerin kampüslere girişinde aşı ya da PCR testini zorunlu tuttu. Buna göre aşı olmayan öğrencilerden kampüse girmeden 72 saat öncesine ait PCR testi istiyor. Bazı üniversiteler belirti göstermeyen öğrencilere kampüsteki polikliniklerinde test yaparken belirtisi olanları hastanelere yönlendiriyor. Üniversiteler bir taraftan hazırladıkları seminer programları, derslerle diğer taraftan salgın kapsamında aldığı önlemlerle kampüslerde vaka sayılarının artmaması için mücadele ediyor.