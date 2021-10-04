Hükümetten erken seçimi engelleyecek hamle

Hürriyet Gazetesinden Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında erken seçimi engellemeye yönelik adımları gündeme getirdi.

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

ERKEN SEÇİMİ ETKİLEYECEK TAKVİM

Normalde 1 Ekim'le birlikte Meclis'e sunulması planlanıyordu. Ancak son zamanlarda muhalefetin erken seçim diye bastırması üzerine bir takvim değişikliğine gidildi. Seçim yasasındaki değişikliklerin bütçeden sonra Meclis'e sunulması bekleniyor. Yani aralık ayının son haftası. Meclis'ten geçmesi ise önümüzdeki yılın ocak sonu ya da şubat ayı olarak düşünülüyor. Peki bu ne getirecek?

Seçim yasası 2022 yılının ocak ya da şubat ayında olursa o zaman Anayasa'nın 67. Maddesi gereği 2023 yılının ocak ya da şubat ayından önce erken seçim yapılması mümkün olmayacak.