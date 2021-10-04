Dolar haftaya nasıl başladı?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,8540 8,8550 Avro 10,2700 10,2710 Sterlin 11,9480 11,9980 ANKARA ABD Doları 8,8250 8,8850 Avro 10,2310 10,3010 Sterlin 11,8980 12,0980

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 8,87 seviyelerinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 8,8607 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8,8721 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,16 değer kazancıyla 10,2915'ten, sterlin/TL de yüzde 0,6 yükselişle 12,0192'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 94 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1606'dan işlem görüyor.

Analistler, küresel bazda özellikle enerji arz ve tedarikinde yaşanan sıkıntılarla risk algısının arttığını belirterek, dolara olan talebi artırdığını kaydetti.

Öte yandan, yurt içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 1,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,55 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,58, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 43,96 oldu.

Analistler, bugün, ABD'de fabrika siparişleri ve dayanaklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, yüzde 1,48 seviyesinde bulunan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin de yatırımcıların odağında bulunmayı sürdüreceğini ifade etti.