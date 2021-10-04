KDV indirimi sona erdi... Bazı hizmetlerde yüzde 10 artışa yol açacak

Pandemide fiyat artışlarını frenlemek ve bazı mal ve hizmetleri ucuzlatmak amacıyla geçen yılın temmuz ayından bu yana devam eden indirimli KDV uygulaması 30 Eylül'de sona erdi. Hükümet iş dünyasından gelen 'zam yağar' uyarılarını dikkate alıp indirimi uzatmadığı için halkın kullandığı bir çok mal ve hizmetteki yüzde 1'lik KDV yüzde 8'e, yüzde 8'lik KDV oranı da yüzde 18'e çıktı. 1 Ekim itibarıyla KDV'deki artış nedeniyle berber, kuaför, terzi, düğün ve nikah salonları, beyaz eşya tamiri, televizyon ve bilgisayar tamiri, oto tamiri, sinema, tiyatro, otobüs biletleri, kahvehane, kebapçı, otel ve pansiyon ücretlerine zam yağacak.

1 Ekim itibarıyla KDV yükü 8 ila 10 puan birden artan bu ürünlere yükselen KDV oranında zam gelmesi bekleniyor. KDV'yi nihai tüketici, yani mal ve hizmeti satın alan halk ödediği için zammın faturası da halka çıkacak.

KDV YÜZDE 18 OLANLAR

Uygulamanın devreye girmesiyle yolcu taşıma biletleri, alkollü içecekler hariç yeme içme hizmetleri, berber, kuaför ve güzellik salonları, Cep telefonu, bilgisayar, saat bakım onarımı, motosiklet ve oto tamirinde KDV oranı yüzde 18 oldu. Televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi elektronik ve beyaz eşya tamiri, kombi, şofben bakım ve onarımı, sıhhi tesisat, boya badana işleri, düğün salonları, süs bitkileri ile çiçek teslimlerinde de KDV yüzde 18'e yükseldi.

İşyeri kiralama hizmeti, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, terzilik, giyim eşyası ve ev tekstili onarım ve tamiratı, ayakkabı onarımı ve boyama, kuru temizleme, çamaşırhane, ütü hizmetleri, halı yıkama, ev ve bahçe gereçlerinin onarımı, mobilya ile ev döşeme bakım onarımında da KDV artık yüzde 18 olarak uygulanacak.

KDV oranları yüzde 8 olanlar

Uygulamanın sona ermesiyle sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri, kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, paket yemek servisleri, lokanta, içkili lokanta ve kebapçıdaki yiyecek ve içeceklerde KDV yüzde 8'e çıktı. Ayrıca, otel, motel, pansiyon ve tatil köylerinde de yüzde 8 KDV uygulanacak.

ZAM UYARISINI DİNLEMEDİLER

KDV indirimi ilk olarak, pandeminin ağır etkilerinin yaşandığı 31 Temmuz 2020'de yürürlüğe konuldu. 31 Aralık 2020'ye kadar yapılan KDV indirimiyle birçok mal ve hizmette olası fiyat artışlarının önüne geçilmiş oldu. İndirimin süresi yıl sonunda bitecekti ki; ancak indirimin 31 Mayıs 2021 tarihine kadar devam etmesi kararı alındı. Mayıs sonuna gelindiğinde ekonomideki sıkıntıların devam etmesi üzerine süre önce 31 Temmuz 2021'e, daha sonra da 30 Eylül 2021'e kadar tekrar uzatıldı. 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla yüzde 1'lik KDV oranları otomatik olarak yüzde 8'e, yüzde 8 olan KDV oranları da yüzde 18'e çıkmış oldu. TÜRMOB, KDV indirimin uzatılmadığını üyelerine bildirirken İTO da KDV artışının enflasyona yol açacağı uyarısında bulundu.

ERDOĞAN SÜZER