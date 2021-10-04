Eylülde fiyatı en fazla artan 'kömür ücreti', en çok düşen 'limon' oldu
Tüketici fiyatları bazında eylülde en fazla fiyat artışı yüzde 33,72 ile kömür ücreti, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,6 ile limonda görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, kömür ücreti artışını yüzde 30,46 ile kıvırcık, yüzde 29,52 ile servis ücreti izledi.
Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 28,3 ile yurt ücreti, yüzde 24,25 ile özel üniversite ücreti, yüzde 21,65 ile patlıcan yer aldı.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,6 ile limonda oldu. Bunu yüzde 26,08 ile salatalık, yüzde 25,63 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 15,1 ile balık, yüzde 10,49 ile elma takip etti.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, eylülde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
|Kömür Ücreti
|33,72
|Kıvırcık
|30,46
|Servis Ücreti
|29,52
|Yurt Ücreti
|28,3
|Özel Üniversite Ücreti
|24,25
|Patlıcan
|21,65
|Sweatshirt (Erkek için)
|20,06
|Patates
|18,81
|Sweatshirt (Çocuk için)
|18,55
|Dolmalık Biber
|18,29
|Gazeteler
|16,82
|Odun Ücreti
|16,76
|Yumurta
|16,51
|Sweatshirt (Kadın için)
|16,09
|Domates
|15,95
|Sivri Biber
|13,42
|Kreş ve Gündüz Bakım Evleri
|10,94
|Genç Odası Takımı
|10,9
|Yatak Bazası
|10,54
|Kanepe
|10,1
Eylülde fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
|Limon
|-29,6
|Salatalık
|-26,08
|Yurt içi Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli Turlar
|-25,63
|Balık
|-15,1
|Elma
|-10,49
|Elektrikli Kesici Aletler (Blender)
|-10,42
|Armut
|-9,71
|Havuç
|-6,64
|Kuru Soğan
|-6,43
|Kavun
|-5,89
|Kabak
|-5,46
|Derin Dondurucu
|-3,54
|Tişört (Çocuk için)
|-3,07
|Araçların Tamirine ve Bakımına Ödenen Ücretler (Malzeme ve işçilik)
|-2,38
|Şehirler arası Otobüs Ücreti
|-2,34
|Tişört (Erkek için)
|-2,33
|Elbise (Çocuk için)
|-2,2
|Gömlek (Çocuk için)
|-1,84
|Tavuk Eti
|-1,79
|Hazır Et Yemekleri
|-1,79