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Facebook eski çalışanı: Platform sürekli para kazanmaya öncelik verdi

Facebook'un şirket içi belgelerini The Wall Street Journal'a sızdıran eski çalışan konuştu: Platform sürekli para kazanmaya öncelik verdi

Eklenme : 04 Ekim 2021 10:35
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Facebook eski çalışanı: Platform sürekli para kazanmaya öncelik verdi

Sızan belgelerde, Facebook'un Instagram'ın gençlerin ruh sağlığına olumsuz etkisine ilişkin bir raporu paylaşmadığı ortaya çıkmıştı

Facebook'la ilgili şirket içi belgeleri, The Wall Street Journal gazetesine veren eski çalışan Frances Haugen, sızdırdığı belgelerin şirketin güvenliktense büyümeye öncelik verdiğini savundu.

BBC'de yer alan habere göre, Facebook şirket içi belgeler sızdıran Haugen, geçmişte Facebook'ta ürün müdürü olarak çalışıyordu. CBS kanalına mülakat veren Haugen, Facebook'tan bu yılın başından ayrıldığını söyledi. Şirketten ayrılırken bazı şirket içi belgeleri alan ve daha sonra The Wall Street Journal'la paylaşan Haugen, çalıştığı dönem şirketten bıkmış olduğunu belirtti.

Haugen'in WSJ ile paylaştığı belgelerde Facebook'un ünlü, siyasetçi gibi yüksek profilli kullanıcılara farklı kurallar sunduğu, çok sayıda politikasının onlar için işlemediği ortaya çıkmıştı. Aynı zamanda sızan belgeler arasında Facebook'un Instagram üzerinden şirket içi yaptığı bir araştırma, ve bu uygulamanın gençlerin ruh sağlığına etkisine ilişkin bulguların paylaşılmadığı da ortaya çıkmıştı.

Haugen, "Facebook sürekli olarak kendi çıkarlarını, para kazanmayı öne koydu" dedi.

#facebook# platform# para kazanma

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