SGK'dan kaldırılan HİTAP Tebliği için açıklama

SGK Başkanlığı 30 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan HİTAP Tebliğiyle ilgili bir açıklama yaptı. Memurlar.net'te yapılan açıklamada, HİTAP işlemlerine dair düzenlemelerin Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine aktarıldığı, Tebliğin yürürlükten kaldırılmasının uygulamayı değiştirmeyeceği belirtilmişti. İlgili haber için tıklayın.

SGK da yaptığı açıklamayla memurlar.net'te yer alan değerlendirmenin aynısını yapmıştır. Açıklamada, HİTAP Tebliğine dair işlemlerin Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Ek 6 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde yapılmaya devam edilmesi istendi.

İŞTE SGK BAŞKANLIĞININ AÇIKLAMASI

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

30/09/2021

HİZMET TAKİP PROGRAMI VERİ GİRİŞLERİ

HAKKINDA DUYURU

5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 30/09/2021 tarih ve 31614 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların tüm hizmet bilgilerinin elektronik ortama alındığı Hizmet Takip Programına (HİTAP) ilişkin olarak hazırlanan Tebliğ 14/4/2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, daha sonra söz konusu Tebliğ 05/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine 14/4/2012 tarihinden geçerli olmak üzere Ek 6 ncı madde olarak eklenmiştir.

Buna göre, HİTAP'a ilişkin tüm iş ve işlemler 14/4/2012 tarihinden geçerli olmak üzere Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Ek 6 ncı maddesi hükümlerine göre yapılmaktadır. Bu nedenle, kamu idarelerinin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların iş ve işlemlerinde gecikmeye ve mağduriyetlerine neden olunmaması için Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Ek 6 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapmaya devam etmesi ve bu hususu ilgili birimlerine duyurması gerekmektedir.

Önemle duyurulur.