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Kapıyı çilingire açtırıp komşusunun altınlarını çaldığı iddia edilen kadın yakalandı

Çilingirle binaya girip çıkması güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ekim 2021 11:09
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Adana'da kapısını çilingire açtırdığı komşusunun evinden 71 bin lira değerinde altın çaldığı iddia edilen kadın yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden Yakup Ö, iş yerinden evine döndüğünde giriş kapısının kilidinin değiştirildiğini ve odaların dağınık olduğunu fark etti.

Yakup Ö, yakın zamanda evlendiği Zeynep Ö'ye evde bulunmaması üzerine cep telefonuyla ulaşıp düğünlerinde takılan altınların yerini sordu.

Eşinin altınları yatak odasındaki asma tavanın arasına sakladığını öğrenen Yakup Ö, burayı kontrol ettiğinde ziynet eşyalarını yerinde bulamadı. Bunun üzerine Yakup Ö, durumu polise bildirdi.

Adrese giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, binanın güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak bir kadının elinde iş aletleri çantası bulunan bir kişiyle binaya girip daha sonra birlikte asansöre bindiklerini belirledi.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla görüntüdeki kadının yeni evli çiftin üst kattaki komşusu Güllü P. (33), elinde çanta bulunan kişinin de çilingir olduğunu belirledi.

Polisin ulaştığı çilingir M.H'nin verdiği bilgiler doğrultusunda Güllü P. gözaltına alındı.

- Altınları saklayacağı yeri de tavsiye etmiş

Güllü P'nin çilingire dairenin kendisine ait olduğunu ve anahtarını bulamadığını belirterek, kapıyı açtırdığı iddia edildi.

Bu arada, Güllü P'nin olay gününden önce Zeynep Ö'ye yeni evli olduğunu belirterek, altınlarını hırsızlığa karşı asma tavan arasında saklamasını tavsiye ettiği öğrenildi.

Güllü P'nin olay günü ise Zeynep Ö'yü cep telefonuyla arayıp ziyaret etmek istediğini söylediği, Zeynep Ö'nün de evde olmadığı yanıtını verdiği bilgisine ulaşıldı.

- Para ve altınlara el konuldu

Şüphelinin olaydan sonra altınları kuyumcuya 71 bin liraya satıp bunun 19 bin lirası ile 2 bilezik alıp kalan 52 bin lirayı da banka hesabına yatırdığı belirlendi. Altına ve hesaptaki paraya el konuldu.

Hamile olduğu öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

KAPAT [X]

Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlı Güllü P'nin çilingirle binaya girmesi ve birlikte asansöre binmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

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