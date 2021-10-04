Eski eşini öldürdü, boşanma davasındaki tanığı da yaraladı

Alınan bilgiye göre, Remzi A. (44), üç ay önce boşandığı Ayşe A'ya (43) kızını okula götürdüğü sırada Doğan Sokak'ta tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaralı kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ayşe A'nın cenazesi, savcının incelemesi sonrası Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

- Şahitlik yapan kişiyi de yaraladı

Motosikletle kaçan Remzi A, eski eşiyle boşanma davalarında şahitlik yapan Volkan A'nın (41) Yazgan Sokak'taki evine gitti.

Zemin kattaki eve camı kırarak giren zanlı, uyuyan Volkan A'yı silahla yaraladı.

Olay sırasında eşi ve iki çocuğunun evde olduğu öğrenilen Volkan A, 112 Acil Servis ekibince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.