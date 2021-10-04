Dünya'da bir ilk: Hakim savcı adaylarına VR gözlüğüyle eğitim

Her döneme yeni bir yenilikle başlayan Adalet Akademisi, önümüzdeki dönemde simülasyon sistemiyle hakim ve savcı adaylarına eğitim vermeye hazırlanıyor. Akademide ki Hakim-Öğretim Görevlisi Onur Utku Sevim ve teknik ekip tarafından oluşturulan içerik ile savcı adayları, sanal gerçeklik gözlüğünü takarak şüpheli bir şahsın ifadesinin nasıl alınacağını uygulamalı olarak öğreniyor. Ülkemizde ve dünyada, tıp, mühendislik gibi çeşitli meslek alanlarında uygulanan ancak hakim ve savcı adaylarının eğitimine yönelik dünyada ilk defa ülkemizde kullanılan sanal gerçeklik eğitimleri ile hakim ve savcı adayları öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı buluyor.

SANAL SINIF OLUŞTURULACAK

Hakim ve savcı adayı, sanal gerçeklik gözlüğünü taktığında, eğitimi veren hakim-öğretim görevlisi adaya aynı zamanda olası senaryo üzerinden "sen olsan burada nasıl hareket ederdin" veya "şüphelinin ifadesinin alındığı sırada üçüncü bir şahsın müdahalesi olursa savcı olarak nasıl hareket ederdin" gibi sorular yöneltiyor. Şu anda yalnızca savcılık ifade alma işlemine ilişkin oluşturulan içerik üzerinden sanal gerçeklik eğitimleri verilirken, önümüzdeki dönemde oluşturulacak olan sanal sınıf ile birlikte içeriklerin de artmasıyla otopsi, keşif, mezar açma gibi işlemler nasıl yapıldığını adaylar yalnızca VR gözlüğü takarak öğrenebilecek. Simülasyon sistemi hakkında bilgi veren Adalet Akademisi Hakim-Öğretim Görevlisi Onur Utku Sevim, sistem ile klasik öğrenme modelinin yanı sıra adaylara gerçek hayatta karşılaşabilecekleri olası senaryolar üzerinden oluşturulan içerikler üzerinden deneyim kazanmalarının amaçlandığını söyledi.

ADAYLAR ŞÜPHELİ BİR ŞAHSIN İFADESİNİ NASIL ALACAKLARINI DENEYİMLİYOR

Öğretim Görevlisi Sevim, "Bizim hazırladığımız prototip video formatında aday, gerçekçi bir şekilde cumhuriyet savcısının şüpheli bir şahsın ifadesini nasıl alacağını deneyimliyor. Şüpheli ilk adımını attığı andan itibaren cumhuriyet savcısının kullanacağı iletişim dilinden tutun da olası hukuksal senaryolar doğrultusunda yapması gerekenleri, süreci yönetmesi, adli sürece yön vermesi ile alakalı toplu bir yaklaşım geliştirmek durumunda. Yaşayarak öğrenme modeli içerisinde olası senaryolar ve olaylar üzerinden bu eğitimin verilmesi daha faydalı olacaktır" dedi.

OTOPSİ, KEŞİF, MEZAR AÇMA İŞLEMLERİ DE OLACAK

Sıradan veya çizgisel bir şekilde ifade alma sisteminin adaylara anlatılmasının çok fazla etkili olmadığını ancak prototip olarak kullanılmaya başlanan simülasyon sisteminin adaylar için çok daha etkili olduğunu kaydeden Sevim, "Önümüzdeki dönemde ölü muayene otopsi işlemi, hakimler ve cumhuriyet savcıları için keşif işlemleri, bunun dışında mezar açma işlemi gibi şeylerin deneyimlenmesi sağlanacak" ifadelerini kullandı.

DÜNYADA BİR İLK OLACAK

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, şu anda prototip olarak kullanılmaya başlanan ancak önümüzdeki dönemde oluşturulacak olan sanal sınıflarda hakim ve savcı adaylarının eğitiminde büyük bir rol oynayacak simülasyon sistemine ilişkin, "Eğitimde teknolojiyi kullanmanın oranını artırmaya yönelik çalışmalarımız var. Simülasyon sistemi de bu çalışmalarımızdan bir tanesi. Adaylar Adli Tıp Kurumu'na gitmeden, sanal ortamda gözlüğü takacaklar ve sanki adli tıp kurumu içinde geziyorlarmış gibi bir otopsi nasıl yapılıyor, adli tıp doktorunun eşliğinde bunu görmüş olacaklar. Hakim ve savcı adaylarının eğitiminde örümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz simülasyon sistemi alanında dünyada bir ilk olacak" dedi.