Eylül 2021 tarihli Sayıştay Dergisinde 5 Temyiz Kurulu kararı yayımlandı.

İlgili kararların konuları şu şekildedir:

- Amatör spor kulüplerine kanunda belirtilen yasal sınırın üzerinde yardım yapılamayacağı hk.

- Yeni birim fiyatların tespitinde, İdarece uygulanan fiyat endekslerine göre güncelleme yapılması yönteminin yasal bir dayanağı bulunmadığı ve kamu zararına sebebiyet verdiği için uygulanamayacağı hk

- Sürücülü olarak kiralanan binek araç için mevzuatta belirlenen üst sınır aşılarak kira bedeli ödenemeyeceği hk.

- Yeşil Alan Yapım Onarım Bakım ve Çevre Temizliği işinde, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçlarının kesin teminat mektubunun süresinin uzatılmayarak üniversite bütçesinden ödenmesinin mümkün bulunmadığı hk

- Raporlu günler için sosyal denge tazminatı ödenmesinin mümkün olmadığı hk.

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