Okullarda PCR testi başladı...10 pilot il belirlendi

6 Eylül'de okulların açılmasının ardından hem Sağlık Bakanlığı hem de Milli Eğitim Bakanlığı, PCR testi uygulamasının başlayacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğrencilere rastgele PCR testi uygulanacağını ifade etmişti. Ancak bu uygulamaya velilerin tepkisi oluşmuştu. Bunun üzerine uygulama bir süre ertelenmişti.

Bakan Koca, ardından, öğrencilerden velilerin onayı alındıktan sonra burundan değil sadece boğazdan PCR örneği alınacağını açıklamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı pilot 10 il belirledi ve o illeri Sağlık Bakanlığı'na iletti. Edirne ve Balıkesir'in de aralarında olduğu uygulama için İstanbul, Ankara ve İzmir için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Vaka yoğunluğu ve okullardaki nüfus yoğunluğuna bakılacak, o okullar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek, ardından sağlık ekipleri o okullara gidecek.

Veliye bir onay kağıdı gönderilecek, onaylaması halinde kağıdı imzalayacak. Ardından ekipler okula geldiğinde öğrenciden PCR testi alınacak.

Uygulama, okullardaki gizli vakaları tespit etmek için önemli rol oynayacak. Ayrıca okullardaki salgının seyri de tespit edilmiş olacak. 10 ilde başlayan uygulamanın Türkiye geneline yayılması bekleniyor.