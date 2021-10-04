YÖK Başkanlığı tedbir almalı! Uzaktan eğitimle binlerce kişilik pedagojik formasyon kursu açılıyor

Yeni pedagojik formasyon usul ve esaslarının yayımlanmasıyla birlikte üniversitelerin plansız ilanları başladı!

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından "Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar" 28 Eylül 2021 tarihi itibarıyla yeniden güncellendi ve 2021-2022 akademik yılı itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yeni usul ve esaslarla birlikte, üniversitelerden asgari öğretim elemanları şartlarını taşıyanlar Senatolarınca belirledikleri koşullar doğrultusunda pedagojik formasyon ilanına çıkmaya başladılar.

Dicle Üniversitesi tarafından 1 Ekim 2021 tarihinde yapılan duyuruda 2000 kişilik pedagojik formasyon ön kayıt başvuruları için çağrıya çıkılmıştır. Söz konusu duyuruda, eğitim-öğretim pandemi koşulları göz önünde bulundurularak (ilgili mevzuat çerçevesinde) uygulamalı dersler hariç derslerin online yapılmasının planlandığı da ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, Kilis 7 Aralık Üniversitesi de pedagojik formasyon ilanına çıkmış, 1332 öğrenci kontenjanı için başvuruların 1 Ekim-5 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacağını belirtmiştir. İlave olarak, Öğretmenlik Uygulaması dışındaki derslerin uzaktan eğitimle yapılacağı açıklanmıştır.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar'ın 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile kontenjanların üniversitenin fiziki imkanları, insan kaynağı, ildeki okulların kapasitesi ile bu okullarda görev yapan öğretmenlerin alanları göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Programdaki dersler, eğitim-öğretimle ilgili işler, sınavlar ve disiplin konularında, her Kurumun Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerinin uygulanacağı Usul ve Esasların 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilmiştir.

YÖK'ün vermiş olduğu kararlara baktığımızda, bir programın en fazla %40'ının uzaktan öğretim yöntemi ile devam ettirileceği açıklanmıştır. Hal böyle olunca, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında tüm yükseköğretim kurumlarının yüz yüze eğitime başladıkları şu günlerde Pedagojik Formasyon Eğitiminin uzaktan öğretim yöntemi ile verilmesinin hiçbir yasal dayanağı bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, kontenjan belirleme yetkisinin de bütünüyle üniversitelere bırakılması çok yüksek sayıda öğrenci alımlarına sebebiyet verilebilecektir. Ülkemizde yıllık öğretmen atama kontenjanı ve mevcut atama bekleyen aday sayısı göz önüne alındığında süreç kontrolsüz çoğalmaya neden olup amacına hizmet etmekten ziyade yükseköğretim kurumlarına sadece gelir kapısı olacaktır. Öte yandan öğrenciler tarafından eğitim fakültelerinin tercih edilebilirliğini de olumsuz etkileyebileceğinden YÖK tarafından kontenjanlara kısıtlama getirilmesi kalite ekseni açısından hassasiyet içermektedir.