Sahte araç kiralama sitesiyle yüzlerce kişiyi dolandırdılar

Kadıköy'de bir firmanın resmi sitesini kopyalayarak taklit eden şüpheliler, internet üzerinden araç kiralamak isteyen 200'den fazla kişiyi toplam 500 bin 210 liradan fazla dolandırdı.

Şüphelilerin talimatları doğrultusunda ücretlerini banka hesaplarına gönderen mağdurlar, söz verildiği gibi ertesi gün araçlarını kapılarının önünde bulamadı.

Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar, soluğu polis merkezlerinde aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 7 kişiyi gözaltına aldı.

ATM'den para çekerken yakalandılar

Mağdurların paralarını yatırdıkları banka hesabı sahibi Emir M. ile olayla ilgisi bulunan Diyar K., Hazar Ö. ve Ömer Y. isimli şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerin sorgulamalarında, tanıdıkları olan Mustafa A.'nın, kendilerine hesap kartlarını kullandırarak para kazanabileceklerini söylemesi üzerine kendilerine ait olan farklı bankaların hesap kartlarını ve bilgilerini Cenk M. isimli kişiye verdiklerini ve bunun karşılığında 2 bin 500 lira para kazandıklarını söyledikleri öğrenildi.

Çalışmaların devamında Mustafa A. yakalanırken, Cenk M. ve yanında bulunan Mehmet Ökkeş K. isimli şüpheliler Bakırköy'de alışveriş merkezinin içindeki ATM'lerde para çekerken yakalanarak gözaltına alındı.

Nitelikli dolandırıcılıktan sabıkaları ortaya çıktı

Aramalarda 13 adet çeyrek altın, 7 adet 1 gram altın, 1 adet yarım altın, 5 bin 100 lira nakit para ve 26 adet banka kartı ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cenk M. ve Mehmet Ökkeş K. tutuklanırken şüpheli Mustafa A., Emir M., Hazar Ö., Diyar K. ve Ömer Y. ise serbest bırakıldı.

Cenk M., Mehmet Ökkeş K. ve Mustafa A. isimli şüphelilerin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan kayıtları olduğu tespit edildi.