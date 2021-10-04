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Ferdi Kadıoğlu Türk vatandaşlığı aldı

Stefan Kuntz'un Ferdi Kadıoğlu açıklamasının ardından genç futbolcunun babası Twitter'dan yaptığı paylaşımla konuya dahil oldu. Baba Kadıoğlu bir süre sonra paylaşımı kaldırdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Ekim 2021 13:37
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Ferdi Kadıoğlu Türk vatandaşlığı aldı

Alman teknik adam, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun durumunun sorulması üzerine, "Öncelikle Ferdi'nin hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor. Daha sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım. Ardından kendisi için FIFA nezdinde milli takım değişikliği başvurusu yapılabilir." sözlerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu ise Twitter hesabından genç futbolcunun kimlik kartını paylaşarak "Ferdi Kadıoğlu TC kimlik kartı gerisini size bırakıyorum TFF" yorumunu yaptı.

Feyzullah Kadıoğlu bir süre sonra bu paylaşımı kaldırdı.

Fenerbahçe forması giyen 21 yaşındaki genç futbolcu bugüne kadar Hollanda alt yaş milli takımlarında birçok kez forma giydi. Ferdi Kadıoğlu son olarak Hollanda U21 formasıyla 18 maça çıktı.

#Fenerbahçe# Ferdi Kadıoğlu# Türk Vatandaşlığı

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