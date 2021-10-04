Eterle bayılttı, bıçakladı, hap içirdi, poşetle ağzını kapattı!

Eğitim harcamaları cep yaktı: Okul, yurt ve servis fiyatlarında büyük artış

Eğitim harcamaları cep yaktı: Okul, yurt ve servis fiyatlarında büyük artış
MEB, LGS ve YKS'ye yönelik örnek soruları yayımladı

MEB, LGS ve YKS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
Üniversitede geliştirildi: Telefonla hastalık tespiti yapılacak

Üniversitede geliştirildi: Telefonla hastalık tespiti yapılacak
Üniversiteye alınan 850 bin TL'lik simit poğaça Sayıştay raporunda

Üniversiteye alınan 850 bin TL'lik simit poğaça Sayıştay raporunda
MEB'den öğrencilere her ay yardımcı kaynak desteği

MEB'den öğrencilere her ay yardımcı kaynak desteği

2021 Nobel Tıp Ödülleri 2 Türk'e verilmedi

2021 Nobel Tıp Ödülleri 2 Türk'e verilmedi
1 Ekim itibariyle yürürlüğe girdi! Operatörlere 'tavan' geldi

1 Ekim itibariyle yürürlüğe girdi! Operatörlere 'tavan' geldi
SGK'dan kaldırılan HİTAP Tebliği için açıklama

SGK'dan kaldırılan HİTAP Tebliği için açıklama
Enflasyon verisiyle kira artış oranı belli oldu

Enflasyon verisiyle kira artış oranı belli oldu
KDV indirimi sona erdi... Bazı hizmetlerde yüzde 10 artışa yol açacak

KDV indirimi sona erdi... Bazı hizmetlerde yüzde 10 artışa yol açacak

Kamu görevlileri dahil 181 FETÖ üyesi teşhis edildi

Kamu görevlileri dahil 181 FETÖ üyesi teşhis edildi
Hükümetten erken seçimi engelleyecek hamle

Hükümetten erken seçimi engelleyecek hamle
Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürist trafik kazasında yanarak öldü

Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürist trafik kazasında yanarak öldü
6 Kamu Kurumu toplamda 206 personel almak için ilana çıktı

6 Kamu Kurumu toplamda 206 personel almak için ilana çıktı
Meclis çalışmalarına başlıyor! 64 maddelik vergi paketi ilk sırada

Meclis çalışmalarına başlıyor! 64 maddelik vergi paketi ilk sırada

Memur, işe gelmeyen arkadaşını şikayet etti: İl dışına sürüldü!

Memur, işe gelmeyen arkadaşını şikayet etti: İl dışına sürüldü!
Tarlada maliyet kuruşla, raflarda fiyatlar uçuşta

Tarlada maliyet kuruşla, raflarda fiyatlar uçuşta
Yeni Şafak yazarlarından AK Parti'ye sert uyarılar!

Yeni Şafak yazarlarından AK Parti'ye sert uyarılar!
BioNTech'in aşısıyla ilgili endişe veren araştırma: Etkisi azalıyor

BioNTech'in aşısıyla ilgili endişe veren araştırma: Etkisi azalıyor
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Vaka sayıları neden düşmüyor?

Vaka sayıları neden düşmüyor?
Uğur Şahin: Mutasyonlar için farklı aşı gerekebilir

Uğur Şahin: Mutasyonlar için farklı aşı gerekebilir
Bayılan öğrenciyi Beşiktaş Kaymakamı kucağında taşıdı

Bayılan öğrenciyi Beşiktaş Kaymakamı kucağında taşıdı
Erdoğan: Bin yeni market açılması için talimat verdim

Erdoğan: Bin yeni market açılması için talimat verdim
Bakan Soylu: Türkiye'yi bir istikrar adası haline getirdik

Bakan Soylu: Türkiye'yi bir istikrar adası haline getirdik

Yeni dönemde Meclis'i önemli yasalar bekliyor

Yeni dönemde Meclis'i önemli yasalar bekliyor
Prof. Dr. Necati Demir: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum

Prof. Dr. Necati Demir: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum
Rektör, üniversitedeki 'usulsüz atamalar' iddialarını yanıtladı

Rektör, üniversitedeki 'usulsüz atamalar' iddialarını yanıtladı
Biri başkan 2 MHP'linin öldüğü kaza kamerada

Biri başkan 2 MHP'linin öldüğü kaza kamerada
Öğretmen anne koronayı yendi, 20 aylık Betül Ayla kurtarılamadı

Öğretmen anne koronayı yendi, 20 aylık Betül Ayla kurtarılamadı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Eterle bayılttı, bıçakladı, hap içirdi, poşetle ağzını kapattı!

Antalya'da boşanma aşamasındaki Aslı K.'yi eterle bayıltmaya çalışıp karnından bıçakladığı, 14 tansiyon hapı içirip, poşetle ağzını kapatarak başında ölmesini beklediği iddiasıyla tutuklanan Soner K. , ömür boyu hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Aslı K. ifadesinde o geceyi anlatırken, "Ayaktayken başımı göğsüne yasladı, 'Özür dilerim' dediği esnada bıçağı sağ göğüs altına sapladı' dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 04 Ekim 2021 14:23
Yazdır
Eterle bayılttı, bıçakladı, hap içirdi, poşetle ağzını kapattı!

Olay, 15 Haziran'da, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Ayrı yaşadığı eşi Soner K. (46) ile 2 yıldır boşanma aşamasında olan Aslı K. (39), sabah işe gitmek için kapıyı açtı. Elinde bıçakla kapıda bekleyen Soner K., eşini ağzını elleriyle kapayarak eve soktu. Belindeki tabancayı çıkaran Soner K., eşini "Bağırma, bağırırsan seni gebertirim" diyerek tehdit etti.

YARAYA TAMPONA İZİN VERMEDİ

Evin salonunda akşama kadar konuştuğu eşine protokol imzalatan Soner K., bir ara Aslı K.'den su istedi. Mutfağa giden Aslı K.'nin arkasından giden Soner K., üzerinde eter bulunan bezi, eşinin ağzına ve burnuna bastırdı. Direnen Aslı K.'yi itekleyerek yatak odasına götüren Soner K., burada eşinin başını göğsüne dayayıp, özür diledi. Bu sırada elindeki bıçağı eşinin karnına saplayan Soner K., yarasına tampon yapmak isteyen Aslı K.'ye engel oldu.

ÖLMESİ İÇİN HER ŞEYİ YAPTI

Eşine 'Ölümümden kendim sorumluyum' notu yazdırıp imzalatan Soner K., Aslı K.'ye ayrıca 14 tansiyon hapı içirdi. Soner K., yarası yere temas edecek şekilde yüzüstü yatırdığı eşinin başında halsiz hale gelene kadar bekledi. Soner K., nabzını kontrol ettiği eşinin yaşadığını görünce, Aslı K.'nin ağzını ve burnunu kapattı. Aslı K. eşine direnip, kollarını tırmalayınca bu kez poşetle eşinin ağzını kapattı. Soner K., sonrasında eşinin başında sabaha kadar bekledi.

ELİNE BIÇAĞI TUTUŞTURDU

Sabah eşinin öldüğünü düşünen Soner K., önce bıçağı yanında getirdiği kimyasal maddeyle sildi. Aynı maddeyle delil kalmaması için eşinin tırnak içlerini temizleyen Soner K., evden çıkmadan önce de eline bıçağı tutuşturdu. Saat 09.30'da kendine gelen Aslı K., telefonla komşusunu arayarak yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Aslı K. tedavisinin ardından taburcu edilirken, yakalanan Soner K. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazırlanan iddianamede, Soner K.'nin 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs etme', 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'hakaret' suçlarından cezalandırılması istendi. Soner K., iddianamenin kabul edildiği Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Ömür boyu hapsi istenen Soner K. duruşmaya SEGBİS ile katılırken, mağdur Aslı K. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

'KENDİ KENDİNİ YARALAMIŞTIR'

Soner K. savunmasında eşine yönelik herhangi bir yaralama eyleminde bulunmadığını belirterek, "Evde eter ve silah bulunmuş. Şikayetçinin kendi kendini yaralamış olma ihtimalini yüzde 80 olarak görüyorum" dedi.

BIÇAĞI SAĞ GÖĞÜS ALTINA SAPLADI

Aslı K. ise ifadesinde, olay günü saat 08.10 civarında daire kapısını açmasıyla birlikte birinin üzerine çullandığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Ne olduğunu anlayamadım. Elinde bıçak vardı. Karşı koymaya çalışırken sağ baş parmağım kesildi. Sanık beni itti. 'Konuşacağız. Gebertirim seni' dedi. Yanında sırt çantası vardı. İçinden silah çıkardı. Akşam 22.30'a kadar protokol yapmak üzere görüştük. Onun istemiyle kendi el yazımla protokolü kayda aldım. Kan şekerinin düştüğünü söyledi. Ben de bir şey yemediğimiz için mutfağa yöneldim. Dolaptan pişmiş makarnayı çıkartıp, ısıtmak için ocağa yöneldiğimde arkadan ağzıma bir bez kapattı. 'Ne yapıyorsun sen' deyip, bezi sıyırdım. Bunun üzerine 'Özür dilerim. Ne yaptığımı bilmiyorum' dedi. Ağlamaya başladım. Ses duyulmasın diye beni yatak odasına götürdü. Ayaktayken, başımı göğsüne yasladı. 'Özür dilerim' dediği esnada bıçağı sağ göğüs altına sapladı. 'Ne yaptın?' dediğimde 'Ben sana gelme, gebetirim demedim mi?' dedi. Yatağın üzerindeki sabahlıkla yarama tampon yapmaya başladım. Tampon yaptığım malzemeyi 'Kan aksın bırak. Geberip gideceksin. İt gibi geberip gideceksin' dedi. 3-4 kez ağzımı burnumu kapatmak suretiyle boğmaya çalıştı. En son bir poşeti yüzüme kapattı. Çekmecedeki 14 tansiyon ilacını bana ikişerli üçerli içirdi. Sonra defteri getirdi ve 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' diye yazmamı ve imza atmamı istedi. Sabaha doğru tansiyon ilacının etkisiyle nabzım zayıftı. Sanığın gittiğini anladım. Komşum A.G.'yi aradım. A.G. yedek anahtarla içeri girdi. Sanıktan şikayetçiyim."

KAPAT [X]

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

#antalya#

Bu Habere Tepkiniz

YÖK Başkanlığı tedbir almalı! Uzaktan eğitimle binlerce kişilik pedagojik formasyon kursu açılıyor

YÖK Başkanlığı tedbir almalı! Uzaktan eğitimle binlerce kişilik pedagojik formasyon kursu açılıyor
MEB, norm kadroda sorunlara kulak tıkamamalı!

MEB, norm kadroda sorunlara kulak tıkamamalı!

Norm kadroya ilişkin çözülmesi gereken sorunlar söz konusudur fakat bu sorunların çözülmesi bir yana norm güncellemeleri tamamlanmak üzere iken yönetmelikte düzenleme yapılmaktadır.
İstediğini seç, anında kirala

İstediğini seç, anında kirala

https://gdetr.hit.gemius.pl/hitredir/id=.XowRKeYb9kzN.Uz6PAgX5Q5LeV6C_du2dQ4_5.XFa3.K7/fastid=hdgggmylgbluuohvkwrjsdvqkpme/stparam=snntdtjmvu/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://kiralabunu.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=adv&utm_campaign=genel&utm_content=yesil
Okullarda PCR testi başladı...10 pilot il belirlendi

Okullarda PCR testi başladı...10 pilot il belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı okullarda PCR testi uygulamasının başladığını duyurdu. Buna göre 10 pilot il belirlendi. 10 ilde okullarda velilerin onayı alınarak öğrencilere PCR testi uygulaması yapılacak.
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yükseköğretimde yapısal sorunlar ve kısa çözüm önerileri

Yükseköğretimde yapısal sorunlar ve kısa çözüm önerileri

Yükseköğretimde her geçen gün büyüyen yapısal sorular ve çözüm önerileri
3 ayda maaşlar eridi... Memurlar için enflasyon farkı oluştu

3 ayda maaşlar eridi... Memurlar için enflasyon farkı oluştu

Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,80, Ağustos ayında yüzde 1,12, Eylül ayında da yüzde 1,25 arttı. 3 aylık enflasyon yüzde 4,23 oldu. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonu ile beraber enflasyon yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam alacak. Memurlar için şuan yüzde 1,23 enflasyon farkı oluşmuş durumda.
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Açıklanan enflasyon rakamlarına göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %19,58, aylık %1,25 arttı.
Memura başka bir ilde verilen hastalık raporu geçerli midir?

Memura başka bir ilde verilen hastalık raporu geçerli midir?

Ankara'da görev yapan memurun, Bursa'dan aldığı rapor geçerli midir?
Öğrenciler için izolasyon süreleri kısaltıldı

Öğrenciler için izolasyon süreleri kısaltıldı

Sağlık Bakanlığı, okullarda koronavirüs nedeniyle temaslı takibi rehberini güncelledi. Temaslı kabul edilen ilk ve orta ögretim öğrencilerine karantina 4 gün olacak. 5. gün testi negatif çıkan okula dönecek
14 günlük karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı?

14 günlük karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı?

PCR testi pozitif çıkan ve 14 günlük karantinaya alınan memurların maaşları nasıl ödenir?
MİT koruma personeli alacak

MİT koruma personeli alacak

Koruma ve Emniyet Memuru Alımı bay ile bayan adaylar arasından alım yapılacaktır. Başvuruları başlayan ilana kimler nasıl başvuru yapılacağı açıklandı. Emniyet memuru olma şartları neler? Başvuru ekranı ve kılavuzu sunuldu.
Son Yaz 25. bölüm fragmanı

Son Yaz 25. bölüm fragmanı

Son Yaz dizisi 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Son Yaz'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Son Yaz 9 Ekim 2021 Cumartesi akşamı FOX'ta...
Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak

Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak

Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak. Son başvuru tarihi 18 Ekim 2021.
Haftanın fırsat ürünleri (05-08)

Haftanın fırsat ürünleri (05-08)

İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri