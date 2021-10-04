Eterle bayılttı, bıçakladı, hap içirdi, poşetle ağzını kapattı!

Olay, 15 Haziran'da, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Ayrı yaşadığı eşi Soner K. (46) ile 2 yıldır boşanma aşamasında olan Aslı K. (39), sabah işe gitmek için kapıyı açtı. Elinde bıçakla kapıda bekleyen Soner K., eşini ağzını elleriyle kapayarak eve soktu. Belindeki tabancayı çıkaran Soner K., eşini "Bağırma, bağırırsan seni gebertirim" diyerek tehdit etti.

YARAYA TAMPONA İZİN VERMEDİ

Evin salonunda akşama kadar konuştuğu eşine protokol imzalatan Soner K., bir ara Aslı K.'den su istedi. Mutfağa giden Aslı K.'nin arkasından giden Soner K., üzerinde eter bulunan bezi, eşinin ağzına ve burnuna bastırdı. Direnen Aslı K.'yi itekleyerek yatak odasına götüren Soner K., burada eşinin başını göğsüne dayayıp, özür diledi. Bu sırada elindeki bıçağı eşinin karnına saplayan Soner K., yarasına tampon yapmak isteyen Aslı K.'ye engel oldu.

ÖLMESİ İÇİN HER ŞEYİ YAPTI

Eşine 'Ölümümden kendim sorumluyum' notu yazdırıp imzalatan Soner K., Aslı K.'ye ayrıca 14 tansiyon hapı içirdi. Soner K., yarası yere temas edecek şekilde yüzüstü yatırdığı eşinin başında halsiz hale gelene kadar bekledi. Soner K., nabzını kontrol ettiği eşinin yaşadığını görünce, Aslı K.'nin ağzını ve burnunu kapattı. Aslı K. eşine direnip, kollarını tırmalayınca bu kez poşetle eşinin ağzını kapattı. Soner K., sonrasında eşinin başında sabaha kadar bekledi.

ELİNE BIÇAĞI TUTUŞTURDU

Sabah eşinin öldüğünü düşünen Soner K., önce bıçağı yanında getirdiği kimyasal maddeyle sildi. Aynı maddeyle delil kalmaması için eşinin tırnak içlerini temizleyen Soner K., evden çıkmadan önce de eline bıçağı tutuşturdu. Saat 09.30'da kendine gelen Aslı K., telefonla komşusunu arayarak yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Aslı K. tedavisinin ardından taburcu edilirken, yakalanan Soner K. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazırlanan iddianamede, Soner K.'nin 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs etme', 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'hakaret' suçlarından cezalandırılması istendi. Soner K., iddianamenin kabul edildiği Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Ömür boyu hapsi istenen Soner K. duruşmaya SEGBİS ile katılırken, mağdur Aslı K. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

'KENDİ KENDİNİ YARALAMIŞTIR'

Soner K. savunmasında eşine yönelik herhangi bir yaralama eyleminde bulunmadığını belirterek, "Evde eter ve silah bulunmuş. Şikayetçinin kendi kendini yaralamış olma ihtimalini yüzde 80 olarak görüyorum" dedi.

BIÇAĞI SAĞ GÖĞÜS ALTINA SAPLADI

Aslı K. ise ifadesinde, olay günü saat 08.10 civarında daire kapısını açmasıyla birlikte birinin üzerine çullandığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Ne olduğunu anlayamadım. Elinde bıçak vardı. Karşı koymaya çalışırken sağ baş parmağım kesildi. Sanık beni itti. 'Konuşacağız. Gebertirim seni' dedi. Yanında sırt çantası vardı. İçinden silah çıkardı. Akşam 22.30'a kadar protokol yapmak üzere görüştük. Onun istemiyle kendi el yazımla protokolü kayda aldım. Kan şekerinin düştüğünü söyledi. Ben de bir şey yemediğimiz için mutfağa yöneldim. Dolaptan pişmiş makarnayı çıkartıp, ısıtmak için ocağa yöneldiğimde arkadan ağzıma bir bez kapattı. 'Ne yapıyorsun sen' deyip, bezi sıyırdım. Bunun üzerine 'Özür dilerim. Ne yaptığımı bilmiyorum' dedi. Ağlamaya başladım. Ses duyulmasın diye beni yatak odasına götürdü. Ayaktayken, başımı göğsüne yasladı. 'Özür dilerim' dediği esnada bıçağı sağ göğüs altına sapladı. 'Ne yaptın?' dediğimde 'Ben sana gelme, gebetirim demedim mi?' dedi. Yatağın üzerindeki sabahlıkla yarama tampon yapmaya başladım. Tampon yaptığım malzemeyi 'Kan aksın bırak. Geberip gideceksin. İt gibi geberip gideceksin' dedi. 3-4 kez ağzımı burnumu kapatmak suretiyle boğmaya çalıştı. En son bir poşeti yüzüme kapattı. Çekmecedeki 14 tansiyon ilacını bana ikişerli üçerli içirdi. Sonra defteri getirdi ve 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' diye yazmamı ve imza atmamı istedi. Sabaha doğru tansiyon ilacının etkisiyle nabzım zayıftı. Sanığın gittiğini anladım. Komşum A.G.'yi aradım. A.G. yedek anahtarla içeri girdi. Sanıktan şikayetçiyim."

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.