MEB, LGS ve YKS'ye yönelik örnek soruları yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, ilkokul 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerin uzaktan eğitimdeki öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için hazırlanan destek paketinin ilki bugün "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ücretsiz erişime açıldı.

Yardımcı kaynak destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS örnek soru kitapçığı ve YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor.

8. sınıftaki öğrencilerin 2022'de yapılacak Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava yönelik hazırlıklarına destek vermek adına örnek soru kitapçığı da bu ay itibarıyla öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu. Örnek sorular her ay düzenli olarak yayımlanmaya devam edecek. Sınava girecek öğrenciler için hazırlanan LGS Sayısal ve LGS Sözel kitapları da güncellendi. Bu kitaplarda da bin 375 soru yer alıyor.

Ortaöğretim öğrencilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinden istifade etmeleri için hazırlanan birçok eğitim materyaline bir yenisi daha eklenerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yönelik kaynak seti hazırlandı. Hazırlanan kaynak setindeki 6 TYT, 3 AYT ve 1 YDT kitapçığında 1600 soru bulunuyor.