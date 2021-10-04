TOKİ tatil bölgelerinde arsa satacak
TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 19 ildeki 444 arsayı açık artırmayla satışa sundu. Arsa satışlarının 119'unun Muğla Milas, Bodrum ve Dalaman'da olduğu belirtildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul,
Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 19 ildeki 444 arsayı açık artırmayla
satışa sundu. Müstakil ev sahibi olmak isteyenler önce arsa sonra ev diye düşünerek,
19 ildeki konut arsalarına yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle Muğla, İzmir, Antalya
ve Adana'da konut arsaları tercih ediliyor. Muğla'da satışa sunulan 119 arsadan
114'ünün Milas'ta 5'inin Bodrum ve bir tanesinin de Dalaman'da olduğu belirtildi.
KDV'den muaf yüzde 25 peşinat 60 ay vade
Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt
istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat 60 ay vade ile sahip
olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.
19 ildeki satışlar 13-14 Ekim yapılacak
13 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 10.30'da yapılacak açık artırmada, Diyarbakır,
Mardin, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Adana, Aydın, İzmir'de bulunan arsalar,
14 Ekim 2021 Perşembe 10.30'da açık artırmada ise Ankara, Konya, Ağrı, Amasya,
Çorum, Elazığ, Giresun, Malatya, Manisa, Antalya, Muğla'da bulunan arsaların
satışı gerçekleştirilecek.
Konut ve yatırımlık ticari araziler için fırsat
Satışa sunulan arsalar arasında Adana konut, Amasya'da konut-ticaret, Ankara
Gölbaşı'nda konut, Antalya'da konut, turizm tesis alanı, Aydın'da otopark, küçük
sanayi sitesi, Elazığ'da köy yerleşik alanları, Giresun'da ise kreş alanı bulunuyor.
İzmir ve Konya'da satışa sunulacak arsalar arasında küçük sanayi sitesi alanları
da bulunuyor. İzmir Bayındır'da sanayi, küçük sanayi ve konut alanları, Konya
Karapınar'da ise küçük sanayi alanları, Konya Meram'da et ve süt ürünleri entegre
tesis alanları KDV'den muaf şekilde satılacak. Ayrıca İstanbul Sancaktepe ve
Konya Karapınar'da ise Akaryakıt istasyon alanları da satışa sunuldu.
Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek.