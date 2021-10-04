Bakan Bilgin: Türkiye ihracata dayalı büyüme sürecine girmiştir

Halka hizmet deyip, 500 bin liralık makam aracını paylaştı!

Halka hizmet deyip, 500 bin liralık makam aracını paylaştı!
TOKİ tatil bölgelerinde arsa satacak

TOKİ tatil bölgelerinde arsa satacak
MEB duyurdu! İşte sınavda görev alabilmek için yeni şartlar

MEB duyurdu! İşte sınavda görev alabilmek için yeni şartlar
Honda'nın kapattığı fabrikada yerli hibrit otomobil üretilecek

Honda'nın kapattığı fabrikada yerli hibrit otomobil üretilecek
Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıtı' çöktü

Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıtı' çöktü

Eğitim harcamaları cep yaktı: Okul, yurt ve servis fiyatlarında büyük artış

Eğitim harcamaları cep yaktı: Okul, yurt ve servis fiyatlarında büyük artış
MEB, LGS ve YKS'ye yönelik örnek soruları yayımladı

MEB, LGS ve YKS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
Üniversitede geliştirildi: Telefonla hastalık tespiti yapılacak

Üniversitede geliştirildi: Telefonla hastalık tespiti yapılacak
Üniversiteye alınan 850 bin TL'lik simit poğaça Sayıştay raporunda

Üniversiteye alınan 850 bin TL'lik simit poğaça Sayıştay raporunda
MEB'den öğrencilere her ay yardımcı kaynak desteği

MEB'den öğrencilere her ay yardımcı kaynak desteği

2021 Nobel Tıp Ödülleri 2 Türk'e verilmedi

2021 Nobel Tıp Ödülleri 2 Türk'e verilmedi
1 Ekim itibariyle yürürlüğe girdi! Operatörlere 'tavan' geldi

1 Ekim itibariyle yürürlüğe girdi! Operatörlere 'tavan' geldi
SGK'dan kaldırılan HİTAP Tebliği için açıklama

SGK'dan kaldırılan HİTAP Tebliği için açıklama
Enflasyon verisiyle kira artış oranı belli oldu

Enflasyon verisiyle kira artış oranı belli oldu
KDV indirimi sona erdi... Bazı hizmetlerde yüzde 10 artışa yol açacak

KDV indirimi sona erdi... Bazı hizmetlerde yüzde 10 artışa yol açacak

Kamu görevlileri dahil 181 FETÖ üyesi teşhis edildi

Kamu görevlileri dahil 181 FETÖ üyesi teşhis edildi
Hükümetten erken seçimi engelleyecek hamle

Hükümetten erken seçimi engelleyecek hamle
Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürist trafik kazasında yanarak öldü

Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürist trafik kazasında yanarak öldü
6 Kamu Kurumu toplamda 206 personel almak için ilana çıktı

6 Kamu Kurumu toplamda 206 personel almak için ilana çıktı
Meclis çalışmalarına başlıyor! 64 maddelik vergi paketi ilk sırada

Meclis çalışmalarına başlıyor! 64 maddelik vergi paketi ilk sırada

Memur, işe gelmeyen arkadaşını şikayet etti: İl dışına sürüldü!

Memur, işe gelmeyen arkadaşını şikayet etti: İl dışına sürüldü!
Tarlada maliyet kuruşla, raflarda fiyatlar uçuşta

Tarlada maliyet kuruşla, raflarda fiyatlar uçuşta
Yeni Şafak yazarlarından AK Parti'ye sert uyarılar!

Yeni Şafak yazarlarından AK Parti'ye sert uyarılar!
BioNTech'in aşısıyla ilgili endişe veren araştırma: Etkisi azalıyor

BioNTech'in aşısıyla ilgili endişe veren araştırma: Etkisi azalıyor
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Vaka sayıları neden düşmüyor?

Vaka sayıları neden düşmüyor?
Uğur Şahin: Mutasyonlar için farklı aşı gerekebilir

Uğur Şahin: Mutasyonlar için farklı aşı gerekebilir
Bayılan öğrenciyi Beşiktaş Kaymakamı kucağında taşıdı

Bayılan öğrenciyi Beşiktaş Kaymakamı kucağında taşıdı
Erdoğan: Bin yeni market açılması için talimat verdim

Erdoğan: Bin yeni market açılması için talimat verdim
Bakan Soylu: Türkiye'yi bir istikrar adası haline getirdik

Bakan Soylu: Türkiye'yi bir istikrar adası haline getirdik
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Bilgin: Türkiye ihracata dayalı büyüme sürecine girmiştir

Gazi Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye'de 200 milyar doları aşan bir ihracat gerçekleşiyor. Türkiye'de kriz bekleyenler, 'battı batacak' diyenler hayal kırıklığı yaşıyor. Yaptıkları her tahmin yanlış çıkıyor. Çünkü esas problemin esas sorunun çözülmeye başlandığını göremiyorlar. Türkiye ihracata dayalı büyüme sürecine girmiştir" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 04 Ekim 2021 16:37
Yazdır
Bakan Bilgin: Türkiye ihracata dayalı büyüme sürecine girmiştir

Gazi Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni rektörlük binasında yer alan Mimar Kemalettin Konferans Salonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in katılımıyla gerçekleşti. Bakan Bilgin, açılış töreninde yaptığı konuşmasında, "Türkiye ekonomisi pandemi şartlarına rağmen, bu sene önce birinci çeyrekte yüzde 7.2 ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü. Bunlar çok önemli göstergeler. Geçtiğimiz yıl Türkiye pandemiye rağmen dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ülkesiydi. Tüm bunlar Türkiye'nin bir sanayileşme sürecinde ilerlediğinin göstergesidir. Çünkü bu bahsettiğim büyümeyi taşıyan sektörler, endüstri sektörüdür, imalat sanayidir. Türkiye'nin büyümesini motive eden bir başka dinamik ise dış ticaret, yani ihracattır. Türkiye'de 200 milyar doları aşan bir ihracat gerçekleşiyor. Türkiye'de kriz bekleyenler, 'battı batacak' diyenler hayal kırıklığı yaşıyor. Yaptıkları her tahmin yanlış çıkıyor. Çünkü esas problemin esas sorunun çözülmeye başlandığını göremiyorlar. Türkiye ihracata dayalı büyüme sürecine girmiştir. Herkes arzulasa da, ABD'nin dolar üzerinden bir saldırısı oldu 2 sene önce ve hala etkileri devam ediyor. Bütün bunlara rağmen Türkiye ayakta duruyor. Niye? Çünkü Türkiye üretiyor. Çünkü Türk işçisi, Türk emeği üretiyor. Türkiye'nin en önemli kaynağı insan gücü. Çok şükür Türkiye insan gücünü zenginleştirerek ilerliyor" açıklamasında bulundu.

"Türkiye, bağımsızlık yolunda ileri adımlar atıyor"

Türkiye'nin bağımsızlık yolunda emin adımlar ile ilerlediğine vurgu yapan Bakan Bilgin, "Türkiye son zamanlarda bağımsızlığını daha ileriye taşıyacak adımlar atmıştır. Batı sistemiyle kurduğumuz ilişkiler; NATO karargahı ile askeri anlamda başlayan. Batı merkezli politikalar ile Türkiye bağımlı hale geldikçe kalkınamıyordu. Belki de son 50 yıldaki bütün çabalarımızın engellenmesi, Türkiye'nin istediği gibi ilerleyememesinin asıl sebebi oydu. Ama şimdi Türkiye, bağımsızlık yolunda ileri adımlar atıyor. NATO ile çıkarlarımız eşdeğerde ise birlikte hareket ediyoruz. ABD ile eşit ilişkiler içerisindeysek onlarla bir arada oluyoruz ya da diğer Batı ülkeleri ile. Değilse onlardan yolumuzu ayırıyoruz. Türkiye bağımsızlık yolunda ilerliyor. Elbette bağımsızlık yolunda ilerlemek Gazi Paşa'nın Milli Mücadele ile başlattığı bir çizgidir. Ama onu daha ileriye taşımak bizlerin görevidir" dedi.

Rektör Prof. Dr. Yıldız: "Bugün 2021-2022 eğitim-öğretim yılımıza yüz yüze eğitim modeliyle başlıyoruz"

Dünya genelinde yaklaşık 2 yıl önce başlayan Covid-19 küresel salgınının etkisinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de devam ettiğini anımsatan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, "Başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere; devletimizin tüm birimleri bu salgınla mücadeleye aralıksız olarak devam etmekte, önleyici her türlü tedbirle birlikte, gündelik yaşamın sürdürülmesine çalışılmaktadır. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve tüm Akademik Birimlerimizle birlikte; Milli Eğitim Bakanlığın, Sağlık Bakanlığının, YÖK Başkanlığının belirlediği rehberler ve ilkelerle, üniversitemize bağlı Tıp Fakültemiz bünyesindeki Covid-19 Pandemisi Danışma Kurulunun hazırladığı uygulama esasları çerçevesinde, tüm kampüslerimizde, eğitim-öğretim ortamlarımızda, ortak kullanım alanlarımızda gerekli tedbirleri alarak bugün 2021-2022 eğitim-öğretim yılımıza yüz yüze eğitim modeliyle başlıyoruz. Huzurlarınızda, öncelikle tüm öğrencilerimizden, akademisyenlerimizden, idari personellerimizden istirhamım, salgının önleyici tedbirleri kapsamında devletimizin aldığı tedbir ve uygulamalara riayet etmeleridir" ifadelerini kullandı.

"Yarından itibaren, Merkez Kampüs A kapısının sol yanında Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Aşı Biriminde Covid-19 aşılarınızı olabilirsiniz"

Covid-19 ile mücadele kapsamında aşılamanın önemli bir yerde olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Yıldız, "5 Ekim Salı gününden itibaren, Covid-19 aşısını hiç yaptırmayan veya en az 1 doz yaptırıp kalan doz aşılarını tamamlamak isteyen öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve tüm çalışanlarımız isterlerse üniversitemiz Merkez Kampüs A kapısının sol yanında Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Aşı Biriminde aşılarını yaptırabilirler. A kapısında bulunan görevli arkadaşlarımız, ilgili birime yönlendirmek için yardımcı olacaklardır. Üniversitemiz hastanesinin aşı birimlerinde de isteyen tüm öğrencilerimiz ve mensuplarımız aşılarını rahatlıkla yaptırabileceklerdir" diye konuştu.

"Akademik birimlerimizin kurullarında aldığı ortak kararlarla derslerimizin yüzde 40'ına kadarının çevrim içi olarak yapılacağını da belirtmek istiyorum"

Gazi Üniversitesi'nde yeni akademik yılın yüz yüze başladığını vurgulayan Prof. Dr. Yıldız, "Üniversitemizin tüm akademik birimlerinde, YÖK Başkanlığının belirlediği uygulamalar çerçevesinde, akademik birimlerimizin kurullarında aldığı ortak kararlarla derslerimizin yüzde 40'ına kadarının çevrim içi olarak yapılacağını da belirtmek istiyorum. İnşallah temennimiz, Küresel Salgın'ın en kısa sürede sona ermesi ve tüm akademik faaliyetlerimizin, korku, endişe olmadan; birlik, beraberlik, arkadaşlık ortamında, özlediğimiz o eski günlerdeki haline dönmesidir" açıklamasında bulundu.

#vedat bilgin# ihracat# büyüme

Bu Habere Tepkiniz

YÖK Başkanlığı tedbir almalı! Uzaktan eğitimle binlerce kişilik pedagojik formasyon kursu açılıyor

YÖK Başkanlığı tedbir almalı! Uzaktan eğitimle binlerce kişilik pedagojik formasyon kursu açılıyor
MEB, norm kadroda sorunlara kulak tıkamamalı!

MEB, norm kadroda sorunlara kulak tıkamamalı!

Norm kadroya ilişkin çözülmesi gereken sorunlar söz konusudur fakat bu sorunların çözülmesi bir yana norm güncellemeleri tamamlanmak üzere iken yönetmelikte düzenleme yapılmaktadır.
İstediğin İphone'u kirala!..

İstediğin İphone'u kirala!..

https://gdetr.hit.gemius.pl/hitredir/id=.XowRKeYb9kzN.Uz6PAgX5Q5LeV6C_du2dQ4_5.XFa3.K7/fastid=cniwbmxcfiomhbdyyarozznwmwmt/stparam=lliqjlmohf/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://kiralabunu.com/urun-kategorisi/telefon?utm_source=memurlar&utm_medium=adv&utm_campaign=telefon&utm_content=gri
Okullarda PCR testi başladı...10 pilot il belirlendi

Okullarda PCR testi başladı...10 pilot il belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı okullarda PCR testi uygulamasının başladığını duyurdu. Buna göre 10 pilot il belirlendi. 10 ilde okullarda velilerin onayı alınarak öğrencilere PCR testi uygulaması yapılacak.
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yükseköğretimde yapısal sorunlar ve kısa çözüm önerileri

Yükseköğretimde yapısal sorunlar ve kısa çözüm önerileri

Yükseköğretimde her geçen gün büyüyen yapısal sorular ve çözüm önerileri
3 ayda maaşlar eridi... Memurlar için enflasyon farkı oluştu

3 ayda maaşlar eridi... Memurlar için enflasyon farkı oluştu

Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,80, Ağustos ayında yüzde 1,12, Eylül ayında da yüzde 1,25 arttı. 3 aylık enflasyon yüzde 4,23 oldu. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonu ile beraber enflasyon yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam alacak. Memurlar için şuan yüzde 1,23 enflasyon farkı oluşmuş durumda.
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Açıklanan enflasyon rakamlarına göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %19,58, aylık %1,25 arttı.
Memura başka bir ilde verilen hastalık raporu geçerli midir?

Memura başka bir ilde verilen hastalık raporu geçerli midir?

Ankara'da görev yapan memurun, Bursa'dan aldığı rapor geçerli midir?
Öğrenciler için izolasyon süreleri kısaltıldı

Öğrenciler için izolasyon süreleri kısaltıldı

Sağlık Bakanlığı, okullarda koronavirüs nedeniyle temaslı takibi rehberini güncelledi. Temaslı kabul edilen ilk ve orta ögretim öğrencilerine karantina 4 gün olacak. 5. gün testi negatif çıkan okula dönecek
14 günlük karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı?

14 günlük karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı?

PCR testi pozitif çıkan ve 14 günlük karantinaya alınan memurların maaşları nasıl ödenir?
MİT koruma personeli alacak

MİT koruma personeli alacak

Koruma ve Emniyet Memuru Alımı bay ile bayan adaylar arasından alım yapılacaktır. Başvuruları başlayan ilana kimler nasıl başvuru yapılacağı açıklandı. Emniyet memuru olma şartları neler? Başvuru ekranı ve kılavuzu sunuldu.
Son Yaz 25. bölüm fragmanı

Son Yaz 25. bölüm fragmanı

Son Yaz dizisi 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Son Yaz'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Son Yaz 9 Ekim 2021 Cumartesi akşamı FOX'ta...
Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak

Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak

Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak. Son başvuru tarihi 18 Ekim 2021.
Büyükşehir tüm gönüllere giriyor

Büyükşehir tüm gönüllere giriyor

Bursa'da yaşayan yetim çocukların düşlerini gerçekleştirmek için düzenlenen 'Çocukların düşü Bursa'nın gülüşü' projesine mektup göndererek katılan yetim çocukların isteklerini yerine getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, yetim ve öksüz çocuklar ile ailelerini dev bir organizasyonda buluşturdu.