Halka hizmet deyip, 500 bin liralık makam aracını paylaştı!

AK Partili Muş Sungu Belediye Başkanı Mehmet Salih Gürtürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Herşey Güzel Bir SUNGU için Araç filomuzu her geçen gün daha da genişletiyoruz, Yeni Aldığımız Makam aracını kıymetli sungu halkına duyuruyoruz . Göreve başladığım günden beri Halka hizmet Hakka hizmettir şiarıyla Belde halkımızın refahını artırmak için Durmak yok yola devam" dedi.

Öte yandan Gürtürk'ün 500 bin lira değerindeki makam aracının satın alınmasıyla halka nasıl bir hizmet süreceği tartışma yarattı. Durumu eleştiren gazeteci Berkay Bigeç, "Başkan ilçede 5 bin kişi yaşıyor 500.000 TL'lik araba almışsınız. Bir de belde halkının refahını artırmak falan yazıyorsunuz" ifadelerini kullandı.