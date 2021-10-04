Kocaeli'de okul müdürü koronadan hayatını kaybetti

3 ayda maaşlar eridi... Memurlar için enflasyon farkı oluştu

Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,80, Ağustos ayında yüzde 1,12, Eylül ayında da yüzde 1,25 arttı. 3 aylık enflasyon yüzde 4,23 oldu. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonu ile beraber enflasyon yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam alacak. Memurlar için şuan yüzde 1,23 enflasyon farkı oluşmuş durumda.