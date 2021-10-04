Kocaeli'de okul müdürü koronadan hayatını kaybetti
Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören okul müdürü yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ekim 2021 16:55
Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Körfez Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Gökdemir, Kovid tedavisi gördüğü hastanede maalesef hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Lütfen aşımızı olalım." ifadelerini kullandı.