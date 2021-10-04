Denizli'de FETÖ firarisi 2 hükümlü yakalandı
Denizli'de yakalanan, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 FETÖ hükümlüsü, cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ekim 2021 17:05
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 firari hükümlünün bulunduğu adrese operasyon düzenledi.
Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine sevk edildi.
Hükümlülerden biri hakkında 7 yıl 15 ay gün, diğeri hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.