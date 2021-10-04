Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ekim 2021 17:15
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün mahrem yapılanmasında yer alan kişilerin yakalanmasına yönelik, bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, meslekten ihraç edilmiş 3'ü eski öğretmen, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.