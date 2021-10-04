İnternetten araç kiralalamak isterken dolandırıldılar
Samsun'da internet üzerinden araç kiralayan iki vatandaş dolandırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 04 Ekim 2021 19:16
Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde Güzelyalı Mahallesi'nde ikamet eden N.H. (38) adlı kadın ile Yeni Mahalle'de ikamet eden A.İ. (32) internet üzerinden ulaştıkları sözde araç kiralama şirketi tarafından dolandırıldı. N.H. adlı kadın 4 bin 500 lira, A.İ. adlı şahıs ise bin 50 lira ödemesine rağmen kiralamak istedikleri araçların kendilerine verilmediğini belirterek, polise şikayette bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.