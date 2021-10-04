Saadet Partisi YİK Başkanlığına Temel Karamollaoğlu seçildi
Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybetmesiyle boşalan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanlığına, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu seçildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ekim 2021 19:46
Saadet Partisinden yapılan açıklamada, Karamollaoğlu'nun, kurul üyelerinin ittifakıyla YİK Başkanlığına getirildiği belirtildi.
Partinin YİK Başkanlığı, Necmettin Erbakan'ın vefatından bu yana görevi sürdüren Oğuzhan Asiltürk'ün, 1 Ekim'de, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmesiyle boşalmıştı.