Mardin'de tarihi çeşmeye takılan borular kaldırıldı

Antik kent Mardin'de 13'üncü yüzyılda Artuklu Sultanı Melik Nasreddin Artuk Aslan döneminde ünlü Mimar Serkis Lole tarafından eklektik bir üslupla iskelesiz olarak inşa edilen Şehidiye Medresesi'ndeki çeşmeye monte edilen borular, gelen tepkiler üzerine Vali Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla sökülerek eski görünümüne kavuşturuldu. Mardin İş İnsanları Derneği (MARGİAD) Başkan Yardımcısı Nurullah Yalçın, şebekeden su çekmek amacıyla tarihi çeşmeye bağlanan boruların kötü bir görünüm verdiğini ancak bunun sosyal medyada yayınlanması üzerine valilik tarafından hemen söküldüğünü söyledi. Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kozmopolitik bir yapı içerisinde yer alan tarihi Şehidiye Medresemizin çeşmesi atıl borular nedeniyle dışarıdan gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz tarafından olumsuz eleştirilere maruz kalmıştı. Sosyal medyadaki tepkilere Sayın Valimiz gereken hassasiyeti ivedilikle gösterdi. Tarihi çeşmeden atıl boruları sökerek Mardin'in mimari yapısıyla uyumlu bir şekilde eski haline dönüştürdü. Bu olay bizi sevindirdi. Gerek kendi adıma gerekse kadim kent Mardin halkı adına bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum."