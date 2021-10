Çavuşoğlu: Kaçakçılarla mücadele konusunda da tecrübeliyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'nun daveti üzerine başkent Varşova'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette Rau ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Polonyalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, 4 yıl aradan sonra tekrar Polonya'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Polonya ile 6 asrı aşan ilişkilerimiz var. Stratejik ortak ve müttefik olarak işbirliğimizi her alanda geliştiriyoruz özellikle son yıllarda. Son 1 yılda, hatta son 6 ayda ilişkilerimiz daha da gelişiyor. Bu ilişkileri artık stratejik yüksek düzeyli, stratejik iş konseyi seviyesine taşıma fikrini bugün değerlendirdik. Cumhurbaşkanlarımızın da olurlarıyla bu konuda dışişleri bakanları olarak çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.

Polonya'nın orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'ye yardım elini uzatan ilk ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Dost kara günde belli olur" sözünü hatırlattı. Çavuşoğlu, "Polonya hükümetine ve halkına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. NATO'da da örnek bir işbirliğimiz var. Türkiye uyarlanmış güvence tedbirleri kapsamında Polonya askeri misyonu İncirlik Üssü'nde konuşlandı. Biz de Türkiye olarak NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği misyonuna Malbork'ta konuşlanan F-16 uçaklarımızla katkı sağladık. Türkiye-AB ilişkilerinde Polonya her zaman stratejik öngörü sahibi olmuştur, her zaman dengeli ve destekleyici olmuştur. Bunun için de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın geçtiğimiz mayıs ayında Türkiye'yi ziyaretinde alınan ve New York'ta tekrar üzerinden geçilen kararların takibini de iki dışişleri bakanı olarak yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, "Diplomatik akademilerimiz arasında bir mutabakat zaptı imzaladık, bundan da ayrıca memnuniyet duyuyorum. Akademilerimiz ortak programlar düzenleyebilirler. Sadece kendi diplomatlarımız için değil, ortak bölgesel konularda ve Afrika veya en az gelişmiş ülkelerin genç diplomatları dahil birlikte güzel şeyler yapabileceklerini düşünüyorum" dedi.

"İkili ticaret hacmi geçen sene 6.5 milyar dolardı, bu yıl itibarıyla 8 milyar doları aşacağına inanıyoruz"

İkili ticaret hacminin geçen sene 6.5 milyar dolar olduğunu ancak bu yıl 8 milyar doları aşacağına inandığını söyleyen Çavuşoğlu, "10 milyar dolar hedefimize çok yaklaştık, sanırım yeni hedefler belirlemenin zamanıdır. Tabii ki ticaretimizin dengeli olması lazım. Sürdürülebilir olabilmesi için her iki tarafın da kazanması gerekiyor. Bugün ticaretimizin çeşitlendirilmesi ve Polonya'nın bize ihraç etmesi için neler yapabiliriz bunları konuştuk. Polonya'nın Türkiye'ye satmak istediği ürünler konusunda bilgileri aldık. Bunların takibini ilgili kurumlarımızla yapacağız. Karşılıklı yatırımların artmasına önem veriyoruz. Bugün burada Polonya'da iş yapan firmalarımızın temsilcileriyle bir araya geldik. Polonya'da yatırım yapmaktan çok memnunlar. Bir tane firmamız sadece burada Varşova'da 3 tane yeni otel inşa edecek, bu da Polonya'nın ekonomik potansiyelini gösteriyor. Polonya, ekonomisi Avrupa'da en istikrarlı büyüyen ülkelerden biri" diye konuştu.

"Polonya vatandaşları ülkeye kimlikle girebilecek"

Türk şirketlerinin Polonya'da bugüne kadar 4.1 milyar dolar değerinde projeyi hayata geçirdiğini kaydeden Çavuşoğlu, Türk firmalarının Polonya'da yatırımlarını teşvik etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Çavuşoğlu, Türkiye gelen Polonyalı turist sayısında Covid-19 salgını nedeniyle düşüş olduğuna dikkat çekerek, "Ancak bu sene tekrar bir artış var. Güvenli turizm konsepti konusunda yakın işbirliğimiz oldu. Elbette vatandaşlarımızın sağlığı önemli ama bu konsept çerçevesinde tıpkı Almanya Fransa ve birçok ülkeyle, Ukrayna gibi ülkelerle olduğu gibi işbirliğimizi devam ettireceğiz. Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlardan birisi olması Polonya'da bizi memnun ediyor. Önümüzdeki süreçte 1.5 milyona ulaşacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Polonya vatandaşlarının elektronik vize alması şartının kaldırıldığını söyleyen Çavuşoğlu, "Polonya vatandaşlarının da Ukrayna, Moldova, Azerbaycan, Gürcistan, Almanya ve İngiltere gibi bazı ülkelerin vatandaşları gibi kimlikle gelebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile bir çalışma yapıyoruz. Erasmus programı çerçevesinde çok sayıda öğrenci Polonya'ya geliyor, öğrencilerimizin en çok tercih ettiği ülke Polonya" dedi.

Polonya'nın çok sayıda Türk öğrenciye ev sahipliği yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, 6 binden fazla Polonyalı öğrencinin de Türkiye'de öğrenim gördüğünü ifade etti. Çavuşoğlu ayrıca, "Biz ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirme konusunda birlikte çalışacağız. Savunma sanayii dahil her alanda ortak üretim yatırım her türlü işbirliğine açığız" ifadelerini kullandı.

Göçün küresel bir sorun olduğunu ve bu sorundan en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini belirten Çavuşoğlu, "En çok mülteci ağırlayan ülkeyiz. Dolayısıyla başka ülkelerin bu konuda yaşayabileceği sorunları en iyi biz anlarız, tecrübemiz de var" dedi.

"Türkiye, kaçakçılarla mücadele konusunda tecrübeli"

Türkiye'nin sadece gelen göçmenlerin ne yapılacağı, nasıl geri gönderileceği konularında değil, kaçakçılarla mücadele konusunda da tecrübeli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Litvanya'ya da aynı öneride bulunduk. Polonya ekipleri de gönderebilir. İstihbaratlarımız arasında zaten yoğun bir işbirliği var, bu konuda çalışıyorlar. Biz bu konuda birlikte çalışmaya ve tecrübemizi paylaşmaya hazırız. Biz de Polonya'ya lütfen ya gönderdiğimiz gibi uzmanlarımızı de gönderebiliriz fakat bakıyorum Türkiye ve Polonya arasındaki ilişkileri bozmak isteyen üçüncü ülkelerden veya bazı kesimlerden provoke edici yanlış bilgiler dolaşıyor. Örneğin tüm Polonya'ya ya da Litvanya'ya gelen bu kaçak göçmenlerin Türk Hava Yolları ile Minsk'e taşındığı söyleniyor. Oysa bu doğru değil. Ocak ve ağustosa kadar yani 9 ay içinde Türk Hava Yolları ile sadece 619 Iraklı Minsk'e gidiyor ve bunlardan 408 tanesi dönüyor, 211 tanesi henüz dönmemiş. Mesela ağustos ayında 49 kişi gitmiş, 82 kişi geri dönmüş. Yani Polonya'ya gelen 4 bin 700, Litvanya'ya giden 4 bin. Hepsinin Türkiye'den gittiği yönündeki iddialar doğru değil" diye konuştu.

"Türkiye her zaman diplomasiye öncelik veriyor ancak diplomasi tükendiği zaman sahaya iniyor"

Türkiye'nin her zaman diplomasiye öncelik verdiğini ancak diplomasi tükendiği zaman sahaya indiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Sahaya inmemizin amacı herkesi diplomasiye geri döndürmek. Daha önce Doğu Akdeniz'de yaşadığımız gerginliklerin sebebi ise Rum kesiminin ve Yunanistan'ın maksimalist yaklaşımlarıydı. Bir harita üzerinden Türkiye'yi küçük bir alana hapsetme girişimleri, biz bunun böyle olmayacağını sahada gösterdik. Ayrıca değişik platformlarda Türkiye'yi dışlama çabaları. Kıbrıs Türkleri hakça paylaşım diyor, biz de tüm Akdeniz ülkeleri bir araya gelsin diyoruz. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz Konferansını Avrupa Birliği'ne (AB) teklif etti. AB'den ise hala bir cevap yok" dedi.

Tüm ülkeleri bir araya getirme ve herkes için kazan-kazan formülünde hakça paylaşım için söz konusu konferansın önemine işaret eden Çavuşoğlu, aynı zamanda her ülkenin kendi münhasır ekonomik bölge, kıta sahanlığı ve karasularını korumak zorunda olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Son zamanlarda maalesef Yunanistan'dan ve Rum kesiminden provakatif eylemler var. Gemileri bizim kıta sahanlığımıza girmeye çalışıyor, haklı olarak bizim askerimiz de önce uyarı yapıyor sonra gerekli tedbirleri alıyor. Kıbrıs Rum kesimi ise Ağustos ayında yeni bir sondaj faaliyetine başlayabileceğini söyledi, bu da provakatif bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin diplomasiden yana olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, Kıbrıs Türklerinin haklarının sonuna kadar korunacağını söyledi. Çavuşoğlu, söz konusu haklara halel getirecek bir adım olduğu zaman bu konuda Türkiye'nin gereğini yapacağını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu'nun 2 günlük ziyareti kapsamında gerçekleştireceği temaslarda Polonya ile ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci ile bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor. Bakan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Polonya Cumhurbaşkanı ve Polonya Meclisi (Sejm) Başkanı tarafından kabul edilecek, ayrıca Polonya'da yaşayan vatandaş ve soydaşlarla bir araya gelecek. Bakan Çavuşoğlu, yarın düzenlenecek 7. Varşova Güvenlik Forumu'nda da bir konuşma yapacak.