FETÖ'nün doktor konumundaki üyesi bölgesinde yakalandı

'FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 2016 yılında İzmir TEM Şube Müdürlüğü'nce hakkında işlem yapılan ve 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Selim Kürklü'nün Afyonkarahisar'da olduğu tespit edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyken ihraç edilen orgütsel konumu 'Doktor' (FETÖ mensubu olan askeri öğrencilerle ilgilenen kişi) olan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Kürklü, organize sanayi bölgesinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Kürklü, cezaevine teslim edildi.