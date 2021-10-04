Cuma Namazı molasını uzun tutunca tazminatsız işten atıldı

İddia! Facebook 1.5 milyardan fazla kullanıcının bilgilerini sattı

İddia! Facebook 1.5 milyardan fazla kullanıcının bilgilerini sattı
E-Devlet'ten e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama

E-Devlet'ten e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama
Türkiye genelinde internet sıkıntısı yaşanıyor

Türkiye genelinde internet sıkıntısı yaşanıyor
Başsavcılık'tan FETÖ hükümlüsü Ayşe Özdoğan açıklaması

Başsavcılık'tan FETÖ hükümlüsü Ayşe Özdoğan açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen heyetini kabul etti

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü?

WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü?
Tüketiciye dayatılan haksız şartlar geçersiz sayılacak

Tüketiciye dayatılan haksız şartlar geçersiz sayılacak
Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozuna yeşil ışık

Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozuna yeşil ışık
Alman ARD kanalı: Türk silah sanayisi yükselişte

Alman ARD kanalı: Türk silah sanayisi yükselişte

2 milyon kişi ehliyetini kimliğine aktardı

2 milyon kişi ehliyetini kimliğine aktardı
Halka hizmet deyip, 500 bin liralık makam aracını paylaştı!

Halka hizmet deyip, 500 bin liralık makam aracını paylaştı!
TOKİ tatil bölgelerinde arsa satacak

TOKİ tatil bölgelerinde arsa satacak
MEB duyurdu! İşte sınavda görev alabilmek için yeni şartlar

MEB duyurdu! İşte sınavda görev alabilmek için yeni şartlar
Honda'nın kapattığı fabrikada yerli hibrit otomobil üretilecek

Honda'nın kapattığı fabrikada yerli hibrit otomobil üretilecek

Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıtı' çöktü

Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıtı' çöktü
Eğitim harcamaları cep yaktı: Okul, yurt ve servis fiyatlarında büyük artış

Eğitim harcamaları cep yaktı: Okul, yurt ve servis fiyatlarında büyük artış
MEB, LGS ve YKS'ye yönelik örnek soruları yayımladı

MEB, LGS ve YKS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
Üniversitede geliştirildi: Telefonla hastalık tespiti yapılacak

Üniversitede geliştirildi: Telefonla hastalık tespiti yapılacak
Üniversiteye alınan 850 bin TL'lik simit poğaça Sayıştay raporunda

Üniversiteye alınan 850 bin TL'lik simit poğaça Sayıştay raporunda

MEB'den öğrencilere her ay yardımcı kaynak desteği

MEB'den öğrencilere her ay yardımcı kaynak desteği
2021 Nobel Tıp Ödülleri 2 Türk'e verilmedi

2021 Nobel Tıp Ödülleri 2 Türk'e verilmedi
1 Ekim itibariyle yürürlüğe girdi! Operatörlere 'tavan' geldi

1 Ekim itibariyle yürürlüğe girdi! Operatörlere 'tavan' geldi
SGK'dan kaldırılan HİTAP Tebliği için açıklama

SGK'dan kaldırılan HİTAP Tebliği için açıklama
Enflasyon verisiyle kira artış oranı belli oldu

Enflasyon verisiyle kira artış oranı belli oldu

KDV indirimi sona erdi... Bazı hizmetlerde yüzde 10 artışa yol açacak

KDV indirimi sona erdi... Bazı hizmetlerde yüzde 10 artışa yol açacak
Kamu görevlileri dahil 181 FETÖ üyesi teşhis edildi

Kamu görevlileri dahil 181 FETÖ üyesi teşhis edildi
Hükümetten erken seçimi engelleyecek hamle

Hükümetten erken seçimi engelleyecek hamle
Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürist trafik kazasında yanarak öldü

Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürist trafik kazasında yanarak öldü
6 Kamu Kurumu toplamda 206 personel almak için ilana çıktı

6 Kamu Kurumu toplamda 206 personel almak için ilana çıktı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Cuma Namazı molasını uzun tutunca tazminatsız işten atıldı

Bir firmada inşaat teknikeri olarak görev yapan çalışan, tazminatsız olarak işten atıldı. Mahkemeye taşınan işten atılma olayında işveren, mahkemeye verdiği dilekçede, davacının cuma namazını kılmak için verdiği molanın hayatın olağan akışına uymayacak kadar uzun sürdüğünü, davacının mesai saatleri içinde görev yerini uzun süre boş bıraktığını öne sürdü. Davanın ayrıntıları ise şöyle:

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Ekim 2021 21:09
Yazdır
Cuma Namazı molasını uzun tutunca tazminatsız işten atıldı

T.C.

YARGITAY

DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirkette inşaat teknikeri olarak çalıştığını, müvekkilinden görev tanımıyla ilgisiz konularda savunmasının istenildiğini, iş akdinin geçersiz nedenle, haksız ve hukuka aykırı olarak feshedildiğini iddia ederek, feshin geçersizliğinin tespitini, müvekkilin işe iadesini ve yasal sonuçlarına hükmedilmesini istemiştir.

KAPAT [X]

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının cuma namazını kılmak için verdiği molanın hayatın olağan akışına uymayacak kadar uzun sürdüğünü, davacının mesai saatleri içinde görev yerini uzun süre boş bıraktığını, bu konuda savunmasının alındığını, hit-fit projesinde işini takip etmemesi, gerekli özeni göstermemesi, işini projeye uygun yapmaması nedeniyle şirketi zarara soktuğunu, imalat sıkıntılarını üstlerine bildirmediğini, iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini, işe iade koşullarının oluşmadığını, müvekkilinden davacı ile olan iş ilişkisini sürdürmesinin beklenemeyeceğini, davacının işe iade talebinin haksız ve hukuka aykırı olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan delillere dayanılarak, feshe konu olayda işverenin kusurunun daha fazla olduğu, tanık beyanları itibariyle fesih yaptırımının orantılı olmadığı gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Ç) İstinaf Başvurusu:

İlk derece mahkemesinin kararına karşı, yasal süre içine davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

D) Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti:

KAPAT [X]

Bölge Adliye Mahkemesince, işverenin kendi kusurunun daha fazla olduğu bir olay nedeniyle işçinin iş akdini feshetmesinin hukuka aykırı olduğu, mahkemenin bu yöndeki değerlendirmesi doğru olduğu, feshin geçersizliği ile işe iadeye karar verilmesinin yerinde olduğu gerekçesiyle, davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

E) Temyiz Başvurusu:

Bölge Adliye Mahkemesinin kararını yasal süresi içinde davalı vekili temyiz etmiştir.

F) Gerekçe:

Taraflar arasındaki ihtilaf, davalı tarafça yapılan feshin haklı veya geçerli nedene dayanıp dayanmadığıdır.

Somut uyuşmazlıkta, inşaat teknikeri olarak çalışan davacının iş akdi fore kazık imalat çalışmalarında kusuru bulunduğu gerekçesiyle 4857 sayılı Yasa'nın 25/II-ı maddesi uyarınca haklı nedene dayanarak feshedilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-ı maddesinde "İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması" halinde işverenin iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebileceği ve bu nedenin haklı neden olacağı düzenlenmiştir.

Ancak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun işçinin sorumluluğu başlığı altında düzenlenen 400. Maddesine göre "(1)İşçi, işverene kusuruyla verdiği her türlü zarardan sorumludur. (2)Bu sorumluluğun belirlenmesinde; işin tehlikeli olup olmaması, uzmanlığı ve eğitimi gerektirip gerektirmemesi ile işçinin işveren tarafından bilinen veya bilinmesi gereken yetenek ve nitelikleri göz önünde tutulur". Maddede, işçinin sorumluluğunun sınırlandırılması ile ilgili ikinci fıkradaki düzenleme, hem hukukumuz bakımından yenidir hem de iş kanunlarının kapsamına giren iş ilişkilerinde de uygulanacağı için özel bir önem arz etmektedir. Bu düzenleme nedeni ile kusurun derecesi, işin tehlikeli olup olmaması, zararın yüksekliği, riskin sigorta edilebilirliği, işçinin işletmedeki konumu, ücretinin seviyesi, kıdemi, yaşı, ailevi ilişkileri ve zarar anına kadarki davranışları göz önünde bulundurulacaktır. (Prof. Dr. Polat SOYER. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Yer Alan "Genel Hizmet Sözleşmesi"ne İlişkin "Bazı" Hükümlerin İş Hukuku Açısından Önemi. .... Üniversitesi. İş Hukukunda Güncel Sorunlar Semineri (2) Tebliği). Özellikle 2. fıkra ve bu fıkranın yasal gerekçesi ile kaynak alınan İsviçre Borçlar Kanunu'nun uygulaması karşısında 25/II.ı bendindeki haklı nedenin yeniden değerlendirilmesi ve yoruma tabi tutulması gerekir. Zira ikinci fıkradaki düzenleme ile işçinin kusur oranına göre verdiği hasar otuz günlük ücretini aşsa da kusurun daha çok işverende veya başka bir etkende olduğu, işçinin kusurunun daha az ve hafif olduğu durumlarda sorumlu tutulmamasına karar verilecektir.

Diğer taraftan işveren, iş sözleşmesine aykırı davranışta bulunan işçiye yaptığı eylemle orantılı bir yaptırım uygulamalıdır. Yapılan eylemle orantılı olmayan ve ölçüsüz olarak nitelendirilebilecek bir yaptırım mazur görülemez. Sonuç itibariyle fesihte bir cezadır. Ölçülülük ilkesi uyarınca, uygulanacak önlem, ulaşılmak istenen amacı gerçekleştirmeye elverişli olmalı bir başka anlatımla tedbir uygun olmalı, ulaşılmak istenen amaç açısından gerekli olmalı ve uygulanacak tedbirin sonucu olan müdahale ile ulaşılmak istenen amaç, ölçüsüz bir oran içerisinde bulunmamalıdır. Bu ilke uyarınca yargıç feshin geçerli olup olmadığını kararlaştırırken, işçinin davranışının ağırlığını dikkate alarak, her olayın özelliğine göre işçinin davranışı ile işverence uygulanan fesih türü arasında bir orantısızlık (ölçüsüzlük) olup olmadığını takdir edecektir. İşçinin davranışının haklı fesih olarak değerlendirilmesi ağır ve gerekli olmayan bir sonuç ise geçerli neden, işveren açısından iş ilişkisinin devamını önemli ölçüde çekilmez hale getirmeyecek ve işçiye fesih dışında başka bir disiplin cezası ile geçiştirilebilecek bir davranış ise, geçersiz neden kabul edilmelidir.

Dosya içeriğine ve özellikle iş güvenliği uzmanlarından alınan kusur raporuna göre, davaya konu olayda davalı işverenin % 80, davacı işçinin ise % 20 oranında kusurlu olduğu, ortalama zararın 50.000 TL civarında kabul edilebileceği, davacının kusuruna tekabül eden zarar kısmının 10.000 TL kadar olduğu tespit edilmiştir. Meydana gelen olayın bu oluş şekline göre davacı hafif kusurludur. Bu tespitler ve 6098 sayılı TBK.'un 400/2 maddesi kapsamında davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğinin kabulü ölçülülük ilkesine aykırı düşer. Meydana gelen zararın işçinin kusuruna oranlama yapıldığında işçinin otuz günlük ücretinin üzerinde olduğu anlaşılmakla birlikte davalı işverenin olayda daha fazla kusurlu olduğu açıktır. Davacı tarafından sunulan Dairemizin 2014/2957 Esaslı emsal kararında da belirtildiği gibi davacının hafif kusurlu olduğu somut olayda söz konusu davranışı işyerinde olumsuzluklara yol açtığından işverence yapılan fesih geçerli nedene dayanmaktadır. Bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 20/3 maddesi ve 6100 sayılı HMK'nun 373/2 maddeleri uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçeler ile;

Bölge Adliye Mahkemesi ile İlk Derece Mahkemesi'nin temyiz edilen kararlarının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

Davanın REDDİNE,

Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 44,40 TL karar harcından peşin alınan 27,70 TL harcın mahsubu ile kalan 16,70 TL harcın davacıdan tahsili ile Hazineye irat kaydına,

Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 823,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

Davalı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre belirlenen 2.725,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

Taraflarca yatırılan gider avansının varsa kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde ve isteği halinde ilgilisine iadesine,

Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin ilgili Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

Kesin olarak 24/06/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

#Cuma Namazı# mesai saatleri# YARGITAY

Bu Habere Tepkiniz

YÖK Başkanlığı tedbir almalı! Uzaktan eğitimle binlerce kişilik pedagojik formasyon kursu açılıyor

YÖK Başkanlığı tedbir almalı! Uzaktan eğitimle binlerce kişilik pedagojik formasyon kursu açılıyor
MEB, norm kadroda sorunlara kulak tıkamamalı!

MEB, norm kadroda sorunlara kulak tıkamamalı!

Norm kadroya ilişkin çözülmesi gereken sorunlar söz konusudur fakat bu sorunların çözülmesi bir yana norm güncellemeleri tamamlanmak üzere iken yönetmelikte düzenleme yapılmaktadır.
İstediğin İphone'u kirala!..

İstediğin İphone'u kirala!..

https://gdetr.hit.gemius.pl/hitredir/id=.XowRKeYb9kzN.Uz6PAgX5Q5LeV6C_du2dQ4_5.XFa3.K7/fastid=cniwbmxcfiomhbdyyarozznwmwmt/stparam=lliqjlmohf/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://kiralabunu.com/urun-kategorisi/telefon?utm_source=memurlar&utm_medium=adv&utm_campaign=telefon&utm_content=gri
Okullarda PCR testi başladı...10 pilot il belirlendi

Okullarda PCR testi başladı...10 pilot il belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı okullarda PCR testi uygulamasının başladığını duyurdu. Buna göre 10 pilot il belirlendi. 10 ilde okullarda velilerin onayı alınarak öğrencilere PCR testi uygulaması yapılacak.
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yükseköğretimde yapısal sorunlar ve kısa çözüm önerileri

Yükseköğretimde yapısal sorunlar ve kısa çözüm önerileri

Yükseköğretimde her geçen gün büyüyen yapısal sorular ve çözüm önerileri
3 ayda maaşlar eridi... Memurlar için enflasyon farkı oluştu

3 ayda maaşlar eridi... Memurlar için enflasyon farkı oluştu

Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,80, Ağustos ayında yüzde 1,12, Eylül ayında da yüzde 1,25 arttı. 3 aylık enflasyon yüzde 4,23 oldu. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonu ile beraber enflasyon yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam alacak. Memurlar için şuan yüzde 1,23 enflasyon farkı oluşmuş durumda.
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Açıklanan enflasyon rakamlarına göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %19,58, aylık %1,25 arttı.
Memura başka bir ilde verilen hastalık raporu geçerli midir?

Memura başka bir ilde verilen hastalık raporu geçerli midir?

Ankara'da görev yapan memurun, Bursa'dan aldığı rapor geçerli midir?
Öğrenciler için izolasyon süreleri kısaltıldı

Öğrenciler için izolasyon süreleri kısaltıldı

Sağlık Bakanlığı, okullarda koronavirüs nedeniyle temaslı takibi rehberini güncelledi. Temaslı kabul edilen ilk ve orta ögretim öğrencilerine karantina 4 gün olacak. 5. gün testi negatif çıkan okula dönecek
14 günlük karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı?

14 günlük karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı?

PCR testi pozitif çıkan ve 14 günlük karantinaya alınan memurların maaşları nasıl ödenir?
MİT koruma personeli alacak

MİT koruma personeli alacak

Koruma ve Emniyet Memuru Alımı bay ile bayan adaylar arasından alım yapılacaktır. Başvuruları başlayan ilana kimler nasıl başvuru yapılacağı açıklandı. Emniyet memuru olma şartları neler? Başvuru ekranı ve kılavuzu sunuldu.
Son Yaz 25. bölüm fragmanı

Son Yaz 25. bölüm fragmanı

Son Yaz dizisi 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Son Yaz'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Son Yaz 9 Ekim 2021 Cumartesi akşamı FOX'ta...
Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak

Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak

Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak. Son başvuru tarihi 18 Ekim 2021.
Büyükşehir tüm gönüllere giriyor

Büyükşehir tüm gönüllere giriyor

Bursa'da yaşayan yetim çocukların düşlerini gerçekleştirmek için düzenlenen 'Çocukların düşü Bursa'nın gülüşü' projesine mektup göndererek katılan yetim çocukların isteklerini yerine getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, yetim ve öksüz çocuklar ile ailelerini dev bir organizasyonda buluşturdu.