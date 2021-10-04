Derebaşı Virajları adrenalin ve doğa tutkunlarını ağırlıyor

Bayburt-Trabzon arasında yer alan, "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Derebaşı Virajları, doğa ve adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

1914 yılındaki Rus işgali sırasında yöre halkının çalıştırılmasıyla inşa edildiği bilinen yolda, özellikle kış aylarında çığ ve heyelan gibi doğa olayları sıkça yaşanırken, bölgenin karakteristik özelliği olan sis, Soğanlı Dağları zirvesindeki vadi boyunca etkisini sürdürüyor.

Kullanıcılarına dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan www.dangerousroads.org adlı site tarafından 6 yıl önce "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Derebaşı Virajları, sarp kayalıklar üzerinde ve araçla tek seferde dönülmesi mümkün olmayan 13 keskin virajla sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyeleri, sürücülere zor anlar yaşatan ancak doğal güzellikleriyle de son yıllarda doğa ve fotoğraf tutkunları için yeni bir rota haline gelen Derebaşı Virajları'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

Bayburt ve Gümüşhane'den yola çıkan doğa tutkunu 21 kişi araçla Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyüne geldi. Yürüyüşlerine buradan başlayan ekip, Bayburt ile Trabzon arasında "dünyanın en tehlikeli yolu" olarak bilinen Derebaşı Virajları'na ulaştı.

Yoğun sis ile yağmurun da etkili olduğu güzergahta yürüyüşlerini sürdüren ekip, yaklaşık 15 kilometre katetti.

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, AA muhabirine, bölgede doğal güzellikleriyle dikkati çeken turizm rotalarını sık sık ziyaret ettiklerini söyledi.

Bu yılki programlarına Derebaşı Virajları'nı aldıklarını belirten Akbulut, "Hava şartları biraz ağır olmasına rağmen çok güzel bir geziydi. Burası dünyanın en zorlu yollarından birisi olmasıyla dikkati çekiyor. D 915 Karayolu üzerindeyiz ve burası sürücüler tarafından kullanılıyor. Kullanıldığı için çok zor bir parkur. İkinci bir aracın buradan geçmesi gerçekten zor. Herkese burayı gezip görmesini tavsiye ediyoruz." dedi.

Zorlu hava koşullarına rağmen belirledikleri parkuru tamamladıklarını dile getiren sporculardan Fatma Cebeci de şunları kaydetti:

"Son derece keyifli bir aktiviteydi. Bildiğiniz gibi Derebaşı Virajları dünyanın en zorlu yollarından biri. O yüzden diğer insanların da gelip görmesi gereken yerlerden birisi olduğunu düşünüyorum."

İlk kez Derebaşı Virajlarına geldiğini ifade eden İlknur Olcay ise hava ve fiziksel koşulların zorlu olmasına rağmen güzel bir yürüyüş yaptıklarını anlattı.

Sporculardan Furkan Şekerli de güzel bir atmosferde yürüyüş yaptıklarını vurgulayarak, "O konfor alanımızdan çıkıp böyle bir yere gelince insanların gerçekten hayatla olan mücadelesini görüyoruz. Ama burada şehir hayatından çıkıp vakit geçirmek çok keyifli." değerlendirmesinde bulundu.