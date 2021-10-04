Türkiye genelinde internet sıkıntısı yaşanıyor

Donanımhaber'de yer alan habere göre; Tüm dünya bir yandan WhatsApp, Facebook ve Instagram erişim sorunları ile mücadele ederken bir yandan da hizmet kesintileri ile uğraşıyor. Ülkemizde farklı bir erişim sorunu daha var.

Türkiye geneli mi dünya geneli mi?

Özellikle son bir kaç saattir ülkemizde de sosyal ağlar haricinde pek çok siteye erişim sağlanamıyor. Türk Telekom kaynaklı olduğu iddia edilse de firma böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade ediyor. Aslında problem iki ayaklı bir süreçte yaşanıyor.

Gelen bilgilere göre dünyanın en büyük DNS, bulut ve statik içerik sağlayıcısı konumunda olan Akamai'nin sistemlerinde bir sıkıntı olduğu ifade ediliyor. Bu platformdan hizmet alan ülke çapındaki kuruluşlarda da haliyle sıkıntı yaşanıyor. Türk Telekom bunlardan birisi.

Problem ne kadar sürecek veya ne kadar ciddi herhangi bir bilgi yok. Gerek sosyal ağlardaki gerekse genel erişim hizmetlerindeki problemin önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor.