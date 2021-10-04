Van Gölü fotoğrafının sahibi Rubins'e fahri hemşehrilik teklifi

Eğitim Bilimleri Okulları'nca Uzay Haftası kapsamında çevrim içi yapılan "1. Online Uzay Sempozyumu"nda konuşan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Uzay Aracı Sistem Yöneticisi Sırrı Oğuz, uzay alanında çalışmak isteyen gençlere bu alanda bilgi birikimi sağlamaları ve kendilerini yeterince geliştirmeleri tavsiyesinde bulunarak, yabancı dil öğrenmenin de şart olduğunu anlattı.

Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) kurulmasının başta farkındalık adına önemli bir atılım olduğunu ve desteklediğini belirten Oğuz, şöyle konuştu:

"TUA Başkanı Serdar Bey'le de görüşme imkanım olmuştu. Türkiye'ye tatile geldiğimde Sinop'ta denk geldik kendisiyle. Orada da testler yapıyordu. Bir de en büyük avantajı Türkiye'de uzay mühendisliğiyle ilgilenen gençlere alan açılmış olacak. Gençlere ilham verecektir. Uzay alanı öyle bir yarış ki bu işin uzmanlarıyla ciddi ciddi çalışarak ve ciddi bütçeler ayırarak devam edilmeli. Bütçeleri ciddi hale getirerek bunlara devam etmemiz gerekiyor ki diğer ülkelerle yarışalım."

Van Gölü fotoğrafı

Astronotlardan Türkiye'de en fazla tanınanlardan birinin Kate Rubins olduğunu dile getiren Oğuz, "NASA'da görev yapan astronotların çektiği fotoğraflar arasında Astronot Kate Rubins'in çektiği Van Gölü fotoğrafı birinci seçildi. Van'dan arkadaşlar benimle iletişime geçip fotoğrafı çeken Astronot Kate Rubins'e fahri hemşehrilik vermek istedi. Türkiye'ye de davet etmek istediklerini söylediler. Onu da yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Bu senenin sonuna doğru insansız uçuşlar başlayacak"

NASA'nın Artemis programının çok heyecan verici bir çalışma olduğunu ifade eden Oğuz, şunları söyledi:

"Apollo'dan beri yani 1972'de Ay uçuşundan beri yapılmamış bir şeyi tekrar yapacaklar. O da Ay'a insan göndermek. Bu senenin sonuna doğru insansız uçuşlar başlayacak. İlk olarak test uçuşu yapılacak ama 2023'te yörüngeye uçuşu, 2024'te Ay'a iniş yapılacak. Ay'ın yüzeyinde kalıcı iş yapma ve deneyler yapılması planlanıyor. Bunun ana sebeplerinden biri de 2030'ların sonu, 2040'lı yıllarda Mars'a yapılması düşünülen insanlı uçuşun denemelerini yapmak."

Sempozyum, 10 Ekim Pazar gününe kadar akşam saat 20.00 ile 20.40 arasında 4-14 yaş grubuna yönelik çevrim içi eğitimlerle devam edecek.